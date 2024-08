- Мэры после штормов - почти библейские

После наводнений в Гондельсхайме (район Карлсруэ), мэр Маркус Рупп описал событие как "шторм почти библейских масштабов". Река Заалбах резко поднялась в течение короткого времени во вторник вечером, когда на один квадратный метр выпало 130 литров дождя из упорного грозового фронта. "Это была ужасная ситуация, от которой, кажется, мало защиты", - написал политик от СДПГ на сайте общины. Он отметил, что защита от наводнений - это не статическая проблема.

Комиссар по району Карлсруэ Кристиан Шнаудингель (ХДС) был шокирован масштабами разрушений во время обхода Гондельсхайма, сообщил Рупп. Оба согласились установить больше контейнеров для быстрого и беспроблемного Removal of waste mountains, позволяя бытовой мусор, такой как от сломанных морозильников, утилизироваться вместе с крупногабаритным мусором. Как только контейнер заполнится, его заменят сразу же, чтобы обеспечить непрерывный процесс сбора через Гондельсхайм.

Мэр поблагодарил помощников, в том числе группу из КСК, за их усилия. Он получил около 250 звонков, сообщений в WhatsApp или электронных писем. Например, в зале Заалбах в выходные дни будут подаваться обеды для тех, кто не может готовить дома. Около 100 осушителей будут розданы пострадавшим. Рупп заверил, что не будет забыта ни одна улица или человек,although he emphasized that there is still much work to be done. "Терпение нужно для этого", - сказал он.

