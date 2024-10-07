Mercedes сталкивается с значительными финансовыми штрафами из-за инцидентов, связанных с издевательствами в Бразилии.

В суде по трудовым спорам в Кампинасе, Бразилия, автопроизводителя Mercedes раскритиковали за систематическое плохое обращение с сотрудниками, взявшими больничный. По возвращении на работу сотрудники, получившие травмы на рабочем месте, якобы подвергались "неуважительному" и "унижающему" обращению. Это негативно сказалось на компании.

Сообщается, что Mercedes-Benz была обязана выплатить около 6,7 миллионов евро в качестве компенсации за дискриминацию и преследование сотрудников. Суд постановил, что эти работники, получившие травмы в результате производственных травм, подвергались "унижающим и унизительным обстоятельствам", в том числе расовой дискриминации, по возвращении на работу.

Согласно судебным документам, с 2004 по 2019 год несколько сотрудников крупнейшего центра распределения и логистики Mercedes-Benz за пределами Германии подвергались дискриминации после болезней или травм на работе. По возвращении они якобы были изолированы и "отделены" физически. Их называли "отклоняющейся группой" и лишали возможности продвижения по службе и повышения зарплаты, как сообщается.

Суд не принял довод Mercedes-Benz о том, что это были отдельные случаи. Отклонение претензии компании было бы "серьезным ударом" по правам работников, по мнению суда.

Несмотря на производство высококачественных автомобилей на заводе Mercedes в Кампинасе, Бразилия, обращение компании с сотрудниками, взявшими больничный или получившими травмы на работе, было под пристальным наблюдением. Суд признал Mercedes-Benz виновной в том, что она подвергала этих работников несправедливым и унизительным условиям, в том числе расовой дискриминации, по возвращении, что отрицательно сказалось на репутации компании в производстве автомобилей.

Читайте также: