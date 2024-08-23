- Мэр выразил глубокую печаль и шок по поводу ситуации в Солингене

Глава города Золингена Тим Курцбах выразил недоверие и скорбь после нападения на празднование в городе, в результате которого погибли и пострадали люди. "Сегодня вечером мы все в Золингене шокированы, потрясены и глубоко скорбим", - заявил представитель СДПГ на странице города в Facebook. "Мы все хотели отметить годовщину нашего города вместе, но теперь мы скорбим о погибших и раненых. Меня переполняет горе, когда я думаю, что наш город стал целью такого нападения. У меня на глазах слезы, когда я представляю тех, кого мы потеряли. Я шлю свои благословения всем, кто все еще борется за свою жизнь". Он выразил благодарность всем сотрудникам экстренных служб и безопасности за их усердие.

По данным правоохранительных органов, орудием tonight's нападения был нож. Была объявлена тревога по всему городу. Как сообщает "Золингенская газета", власти призывают жителей Золингена покинуть центр города. Празднование временно приостановлено.

Сегодня я не пойду на празднование в центре города, учитывая последние события. Грустно думать, что я не смогу отметить годовщину нашего города в таких печальных обстоятельствах.

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