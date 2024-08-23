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Федеральные земли ГерманииНовостиЯ не собираюсь.

Мэр выразил глубокую печаль и шок по поводу ситуации в Солингене

Массовые инциденты на городском фестивале в.Sqlingene, посвященном 650-летию общины, привели к жертвам и ранениям. Мэр Тим Курцбах выразил удивление.

 and  Alex Stellmacher
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В ходе торжеств по случаю 650-летия города произошли трагические жертвы и ранения в результате...
В ходе торжеств по случаю 650-летия города произошли трагические жертвы и ранения в результате нападения

- Мэр выразил глубокую печаль и шок по поводу ситуации в Солингене

Глава города Золингена Тим Курцбах выразил недоверие и скорбь после нападения на празднование в городе, в результате которого погибли и пострадали люди. "Сегодня вечером мы все в Золингене шокированы, потрясены и глубоко скорбим", - заявил представитель СДПГ на странице города в Facebook. "Мы все хотели отметить годовщину нашего города вместе, но теперь мы скорбим о погибших и раненых. Меня переполняет горе, когда я думаю, что наш город стал целью такого нападения. У меня на глазах слезы, когда я представляю тех, кого мы потеряли. Я шлю свои благословения всем, кто все еще борется за свою жизнь". Он выразил благодарность всем сотрудникам экстренных служб и безопасности за их усердие.

По данным правоохранительных органов, орудием tonight's нападения был нож. Была объявлена тревога по всему городу. Как сообщает "Золингенская газета", власти призывают жителей Золингена покинуть центр города. Празднование временно приостановлено.

Сегодня я не пойду на празднование в центре города, учитывая последние события. Грустно думать, что я не смогу отметить годовщину нашего города в таких печальных обстоятельствах.

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