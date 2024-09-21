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ПанорамаНовостиФранция

Мэр выражает свое недовольство замечаниями, касающимися Авиньонского процесса.

 and  Hanna Hofmann
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Джизель Пелико, 72 лет, решительно выступала против представления судебного процесса над своим...
Джизель Пелико, 72 лет, решительно выступала против представления судебного процесса над своим мужем в частном порядке.

Мэр выражает свое недовольство замечаниями, касающимися Авиньонского процесса.

В центре внимания резонансного дела о изнасиловании в Авиньоне, Франция, мэр вызвал широкое осуждение своей легкомысленной ремаркой. "Могло быть и хуже, детей не было, никто не умер", - сказал 74-летний Луи Боннет в интервью BBC. Мэр Мазана, где проживал основной обвиняемый, комментировал якобы 200 случаев изнасилования Жизель Пелико. Ее муж, Доминик Пелико, усыплял ее снотворным, прежде чем приглашать нескольких мужчин изнасиловать ее, пока она была без сознания.

Боннет позже извинился за свои бестактные комментарии, вызвав шквал обвинений в социальных сетях. "Меня обвиняют в смягчении тяжести ужасных преступлений, совершенных обвиняемым. Я понимаю, насколько шокирующими были мои слова, и искренне извиняюсь", - написал Боннет в Facebook.

Процесс против Доминика Пелико, который сейчас разведён с Жизель, привлёк значительное международное внимание с момента его начала в начале сентября.

Защита соучастника: "Я был немного наивен"

В четверг в суде были представлены впервые графические фотографии и видеозаписи Жизель Пелико, сделанные Домиником Пелико и сохраненные в папке "Изнасилование" на его жестком диске. В папке также была подпапка "Жак", относящаяся к одному из многих мужчин, которых Доминик Пелико пригласил через онлайн-форумы для сексуального насилия над его без сознания женой.

Зрители в зале суда были удалены во время этого показа, но журналистам было разрешено остаться. Видео показывали Жизель Пелико лежащую без сознания, когда двое мужчин насиловали ее. Жак С., соучастник, заявил в суде, что думал, что общается с "продвинутой парой". "Я был немного наивен", - argued он. Он заверил суд, что прикасался к женщине без проникновения.

Судья принял решение не показывать больше графического материала в присутствии журналистов, что было оспорено адвокатами Жизель Пелико. "Этот процесс имеет потенциал для изменения общества. Однако для этого нам нужно храбро столкнуться с жестокой правдой изнасилования", - заявил Стефан Бабонно во время перерыва в суде. Адвокаты Жизель Пелико и те, кто представляет основного обвиняемого, согласились на показ видео.

Франция хвалит храбрость 72-летней Жизель Пелико. Она настояла на открытом процессе против своего бывшего мужа и 50 соучастников, заявив: "Я хочу, чтобы позор был выставлен на всеобщее обозрение".

Французские официальные лица хвалят храбрость Жизель Пелико, которая настойчиво добивается открытого процесса во Франции, стремясь выставить на всеобщее обозрение позор, связанный с преступлениями ее бывшего мужа и его 50 соучастников. Мэр Мазана, который initially faced backlash for his insensitive remarks about the case in Avignon, France, had to acknowledge the seriousness of the crime after public condemnation.

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