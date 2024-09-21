Мэр Спрингфилда подтвердил, что сотрудник, связанный с кампанией Вэнса, был проинформирован представителем города, что слухи о гаитянских иммигрантах были ложными.

Мэр Роб Рю признался CNN в четверг вечером, что городской менеджер Спрингфилда Брайан Хек получил звонок 9 сентября от помощника вице-президентского кандидата ДжД Вэнса, как сообщалось в Wall Street Journal накануне. Хек сообщил журналу, что помощник спрашивал о слухах о том, что гаитянские иммигранты занимаются немыслимым актом кражи и поедания домашних животных.

Хек уточнил журналу, что "он прямо спросил: 'Правда ли, что животных крадут и едят?' На что я ответил: 'Нет никаких существенных доказательств или отчетов, подтверждающих это утверждение. Эти утверждения не подтверждены'.

Во время интервью на CNN 'Laura Coates Live' в четверг Рю подтвердил, что звонок имел место, ответ был дан, и последствия последовали.

CNN неоднократно пыталась связаться с Хеком для комментариев, но пока не получила ответа.

10 сентября, после того как чиновник города опроверг слухи, бывший президент Трамп начал распространять ложь о том, что гаитянские иммигранты в Спрингфилде крадут и едят домашних животных, что вызвало нежелательное внимание всей страны и угрозы насилия в отношении его жителей.

С тех пор Спрингфилд пережил более 35 угрожающих инцидентов, в том числе угрозы взрыва и выселение из школ, блокировку больниц и перевод на дистанционное обучение в нескольких местных университетах.

Несмотря на опровержение ложных слухов, Трамп и Вэнс не раскаялись.

Когда CNN's Dana Bash спросила Вэнса 12 сентября предоставить доказательства, подтверждающие его утверждения, сенатор из Огайо заявил, что получил жалобы от своих избирателей, но не предоставил никакой дополнительной информации.

"Мои избиратели принесли около дюжины различных жалоб. Десять из них можно проверить и доказать, а две или три я упоминаю потому, что мои избиратели сами делятся своими личными опытами этих событий. У меня есть два выбора, Дана. Я могу проигнорировать их, что американские СМИ делали для этого сообщества годами, или я могу поговорить о том, что мне говорят люди", - заявил Вэнс.

В ответ на запрос CNN о сообщении в Wall Street Journal представитель Вэнса обвинил СМИ в "целенаправленном искажении заявлений сенатора Вэнса".

Беспочвенные утверждения и последующие угрозы погрузили Спрингфилд в хаос, побудив Рю объявить в четверг о временных чрезвычайных полномочиях, которые позволят ему мобилизовать ресурсы для реагирования на потенциальные угрозы 16 сентября.

Заявление гласило: "Это позволит отделам быстрее реагировать на возникающие риски, такие как гражданские беспорядки, киберугрозы и потенциальные акты насилия".

Гаитянское иммигрантское сообщество, насчитывающее около 12 000-15 000 человек, выразило опасения за свою безопасность.

Гаитянский иммигрант Вильбрун Дорсайнвил поделился с CNN, что с прошлой недели люди в его в основном гаитянском районе стали все больше избегать выхода из дома из-за страха.

В то время как Спрингфилд боролся с управлением потоком угроз, Трамп объявил на митинге своей кампании 15 сентября, что он посетит Спрингфилд "в течение следующих двух недель".

Однако Рю намекнул, что визит любого из кандидатов в президенты только усугубит ресурсы города.

"Если он (Трамп) решит изменить свои планы, это будет ясным посланием мира Спрингфилду", - сказал Рю. "Мы неоднократно призывали тех, кто имеет значительное влияние и национальную платформу, говорить правду. И нам нужна помощь, а не враждебность".

Рю сожалел, что ложные утверждения и взволнованная общественная дискуссия помешали конструктивным разговорам об иммиграционной реформе.

"К сожалению, это заслоняет настоящий вопрос, который заключается в необходимости пересмотреть иммиграционную реформу для городов, подобных нашему", - сказал Рю CNN. "Именно этого мы хотим от федеральных законодателей - их внимание к тому, что происходит, и как они могут лучше служить своей стране, формулируя иммиграционную и пограничную политику".

Вклад в отчет от CNN Chelsea Bailey, Meridith Edwards и Omar Jimenez.

Скандал вокруг неподтвержденных слухов о том, что гаитянские иммигранты крадут и едят домашних животных, стал значительной темой в местной политике, с мэром Робом Рю и городским менеджером Брайаном Хеком, которые оба публично комментировали его.

Несмотря на опровержение слухов городским менеджером и попытки CNN прояснить ситуацию, ложные утверждения продолжают влиять на политику на национальном уровне, с фигурами, такими как бывший президент Трамп и сенатор из Огайо ДжД Вэнс, которые продолжают их поддерживать.

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