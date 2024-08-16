- Мэр смотрит вниз на взрыв охлаждающих башен

Первый мэр Графенрайфельда, Кристиан Келлер (ХСС), с некоторым ностальгическим чувством смотрит на характерные охладительные башни дезактивированной атомной электростанции всего за несколько часов до их сноса. "Это знаковый объект, который мы знали много десятилетий", - сказал он немецкому пресс-агентству. "Это что-то особенное". Многие жители его общины, расположенной рядом с электростанцией, работали там. "Мы всегда видели его, он был прямо перед нами", - сказал Келлер. "И когда его не будет, мы увидим, как это повлияет на нас". Для него запланированный снос вечером станет эмоциональным моментом.

Ожидается thousands of spectators

Пятьдесят лет спустя после начала строительства объекта, два самых узнаваемых символа бывшей высокотехнологичной установки готовы к сносу примерно в 18:30. Полиция присутствует с десятками автомобилей в зоне отчуждения электростанции, ожидая thousands of spectators, как сказал представитель полиции. Первые люди начали устанавливать камеры под деревьями за несколько часов до сноса, чтобы захватить лучшие возможные изображения и видео зрелища.

Келлер также ожидает многих зрителей, особенно из региона. Многие люди сказали ему: "Это всегда был важный ориентир для нас, например, когда мы возвращались из отпуска. Мы видели башни издалека. Мы всегда знали: мы дома".

Атомная электростанция к югу от Швайнфурта была самой старой действующей в Германии до своего закрытия. Строительство началось в 1974 году. Первая цепная реакция произошла в конце 1981 года, и электроэнергия была подключена к сети с июня 1982 года. Она работала 33 года до 2015 года. Процесс дезактивации начался в 2018 году и займет еще десять лет.

Охладительные башни высотой 143 метра каждая. Диаметр у основания составляет около 105 метров каждая, и около 64 метров вверху.

Часто задаваемые вопросы о сносе

Келлер разделяет то, что многие люди из региона, в том числе и он сам, считают охладительные башни атомной электростанции значительным ориентиром, часто служащим символом дома во время поездок.

Снос башен, происходящий из Баварии, будет особенно примечателен для жителей в окружающей местности, которые поделились своими ностальгическими воспоминаниями, связанными с этими сооружениями.

Читайте также: