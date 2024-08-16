Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиБавария

Мэр смотрит вниз на взрыв охлаждающих башен

Пятьдесят лет назад началось строительство ядерной электростанции Графлерсхайм. Его выработка электроэнергии закончилась в 2015 году. Сейчас наиболее заметные следы сооружения также должны исчезнуть.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Ра doux для демонтажа конденсационные башни выведенной из эксплуатации атомной станции...
Ра doux для демонтажа конденсационные башни выведенной из эксплуатации атомной станции электростанции

- Мэр смотрит вниз на взрыв охлаждающих башен

Первый мэр Графенрайфельда, Кристиан Келлер (ХСС), с некоторым ностальгическим чувством смотрит на характерные охладительные башни дезактивированной атомной электростанции всего за несколько часов до их сноса. "Это знаковый объект, который мы знали много десятилетий", - сказал он немецкому пресс-агентству. "Это что-то особенное". Многие жители его общины, расположенной рядом с электростанцией, работали там. "Мы всегда видели его, он был прямо перед нами", - сказал Келлер. "И когда его не будет, мы увидим, как это повлияет на нас". Для него запланированный снос вечером станет эмоциональным моментом.

Ожидается thousands of spectators

Пятьдесят лет спустя после начала строительства объекта, два самых узнаваемых символа бывшей высокотехнологичной установки готовы к сносу примерно в 18:30. Полиция присутствует с десятками автомобилей в зоне отчуждения электростанции, ожидая thousands of spectators, как сказал представитель полиции. Первые люди начали устанавливать камеры под деревьями за несколько часов до сноса, чтобы захватить лучшие возможные изображения и видео зрелища.

Келлер также ожидает многих зрителей, особенно из региона. Многие люди сказали ему: "Это всегда был важный ориентир для нас, например, когда мы возвращались из отпуска. Мы видели башни издалека. Мы всегда знали: мы дома".

Атомная электростанция к югу от Швайнфурта была самой старой действующей в Германии до своего закрытия. Строительство началось в 1974 году. Первая цепная реакция произошла в конце 1981 года, и электроэнергия была подключена к сети с июня 1982 года. Она работала 33 года до 2015 года. Процесс дезактивации начался в 2018 году и займет еще десять лет.

Охладительные башни высотой 143 метра каждая. Диаметр у основания составляет около 105 метров каждая, и около 64 метров вверху.

Часто задаваемые вопросы о сносе

Келлер разделяет то, что многие люди из региона, в том числе и он сам, считают охладительные башни атомной электростанции значительным ориентиром, часто служащим символом дома во время поездок.

Снос башен, происходящий из Баварии, будет особенно примечателен для жителей в окружающей местности, которые поделились своими ностальгическими воспоминаниями, связанными с этими сооружениями.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии
Панорама

Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии

- Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии После предполагаемого нападения на 40-летнего рыбака в Австралии, сотрудники службы дикой природы отправились на поиски крокодила. Массивный рептилий длиной около четырех с половиной метров был замечен примерно в четырех километрах от места происшествия с помощью вертолета, как сообщил отдел дикой природы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Котельные установки списанной АЭС необходимо демонтировать.
Панорама

Взрыв энергетических башен - это зрелище для зрителей.

Верхние строения ядерной potenzaции в Грофе-Ринфельде стоят всего несколько часов. nær электростанции много людей хочет посмотреть на разрушение как можно ближе - и устраивается удобно, как дома.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Под псевдонимом Том Нойвирт вышло несколько musikalных композиций от известного артистического...
Общество

Если бы обстоятельства позволили, он бы попытался снова баллотироваться в ЭСК.

Во время интервью победитель Евровидения Том Нойвирт, известный как Кончита Вурст, рассказывает о летних романах, стойкости и возможности вернуться на конкурс песни.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Изменение общественного восприятия Кora Schumacher (упоминание из архива 2022 года).
Общество

Кора Шумахер делится опытом в браке с Ральфом

Кора Шумахер делится опытом в браке с Ральфом После публичного заявления Ральфа Шумахера о своей сексуальной ориентации, его бывшая жена Кора наконец нарушила молчание. В эмоциональном интервью журналу "Дер Шпигель" она открыто говорит о сложных периодах в их браке и опровергает обвинения в фиктивном браке. Более чем через

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Заголовок переформулирован: «Дополнительная уступка - однако, чего стоит каждый индивидуум?
Политика

Новое финансовое соглашение, но не достигающее цели.

Недавно утверждённый план бюджета коалиции "交通光" на 2025 год полностью заняло повестку дня Бундестага. При этом в соглашении по-прежнему наличествуют существенные финансовые пробелы.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Изображения вице-президента Камалы Харрис украшают сообщество Loop в Чикаго, которые отображались...
Политика

Создатель знаменитого портрета "Надежда", изображающего бывшего президента Обаму, создает новые работы в поддержку избранного вице-президента Харриса.

Известный художник, ответственный за знаковый плакат "Надежда", который стал символом влиятельной кампании Барака Обамы в 2008 году, создал аналогичные произведения для президентской кампании вице-президента Камалы Харрис.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно