- Мэр Штейнрук отзывает свою кандидатуру на выборах в 2025 году.

Ютта Штейнрук, 62-летний независимый мэр Людвигсхафена, объявила, что не будет баллотироваться на переизбрание в 2025 году в качестве мэра второго по величине города в Рейнланд-Пфальце. В шестистраничном письме она объяснила свое решение, подчеркнув критическое финансовое положение города как основную причину. "Я не хочу и не могу ставить город на грань финансовой катастрофы, не внеся существенные и последовательные изменения в финансирование города и не изменив подход к управлению", - заявила Штейнрук.

Начав свой срок в 2018 году, она столкнулась с множеством трудностей, в том числе с тем, что первоклассники были вынуждены повторить год и дорогостоящим обновлением инфраструктуры улицы Хохштрассе. Эта важная дорога жизненно важна для бизнеса и commutatorov в Рейнланд-Пфальце, Баден-Вюртемберге и Гессене. В прошлом году ее уход из СДПГ встретил жесткую оппозицию со стороны правительства земли.

После "очень напряженных лет" Штейнрук задумалась, сможет ли она сохранить необходимую энергию и преданность на следующие восемь лет. "На самом деле, я не могу гарантировать этого при текущих обстоятельствах. Поэтому я приняла решение не баллотироваться на пост кандидата".

СДПЛ поддержала решение Штейнрук, но считает ее достижения "смешанными". Хотя она продвинула несколько крупных проектов инфраструктуры, она не смогла решить другие насущные проблемы.

Кандидат Ютта Штейнрук была независимым мэром Людвигсхафена с 2018 года и столкнулась со многими вызовами во время своего срока. Несмотря на поддержку нескольких проектов инфраструктуры, она столкнулась с трудностями в решении других насущных проблем в городе.

Несмотря на поддержку СДПЛ ее решения, они считают tenure Штейнрук как мэра имеющей и достижения, и недостатки.

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