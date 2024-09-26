Мэр Нью-Йорка в настоящее время сталкивается с судебным разбирательством.

С некоторых пор ходили слухи о причастности к незаконной деятельности мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Однако ситуация, похоже, приняла более серьезный оборот: якобы федеральные власти планируют уголовно преследовать демократов. По данным различных СМИ, это связано с обвинениями в получении незаконных взносов из Анкары.

По последним данным, мэр Адамс, как ожидается, будет обвинён в четверг федеральными прокурорами. Эта информация основана на сообщениях американских СМИ со ссылкой на источники, близкие к ситуации. Если это произойдет, Адамс станет первым действующим мэром, предстанувшим перед судом.

Сообщается, что против Адамса ведутся как минимум четыре федеральных расследования, в том числе три, инициированные федеральным судом Манхэттена, которые также затрагивают лиц из окружения Адамса и высших чинов его администрации. Сам Адамс, якобы, находится под прицелом в связи с его избирательной кампанией 2021 года.

Его обвиняют в том, что он сотрудничал с правительством Турции, чтобы получить незаконные иностранные пожертвования. Якобы, он оказывал давление на получение одобрения для нового небоскрёба турецкого консульства, игнорируя при этом потенциальные вопросы безопасности.

Адамс, который утверждает о своей невиновности, выразил свои мысли в среду: "Я знал, что стану мишенью для атак, когда встал на сторону Нью-Йоркеров, и теперь я стал мишенью". Он также заявил: "Если меня обвинят, я невиновен, и я буду бороться изо всех сил и с упорством". Ранее конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес призвала Адамса уйти "во благо города".

Адамс, который планирует переизбраться в 2025 году, является вторым чернокожим мэром в истории Нью-Йорка. За время его пребывания в должности в городе наблюдалось снижение уровня насильственных преступлений после всплеска во время пандемии COVID-19. Однако Нью-Йорк, население которого составляет 8,5 миллиона человек, сейчас сталкивается с кризисом жилья, что привело к рекордному росту арендной платы.

Обвинения против мэра Адамса связаны с его связями с правительством Турции, в частности, с получением незаконных иностранных пожертвований во время его избирательной кампании 2021 года. Несмотря на эти обвинения, Нью-Йорк, находящийся в самом сердце Нью-Йорк-Сити, по-прежнему сталкивается с вызовами, такими как кризис жилья, приводящий к высоким уровням арендной платы.

Недавние события, связанные с обвинением Адамса, эхом отозвались в стенах городской ратуши Нью-Йорка, привлекли внимание к политическому ландшафту города и заставили многих жителей задуматься о будущем руководстве Нью-Йорка.

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