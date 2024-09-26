Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиНью-Йорк

Мэр Нью-Йорка в настоящее время сталкивается с судебным разбирательством.

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут
Расследование ведется в отношении якобы связанных с выборами Адмайса 2021 года экзаменов.
Расследование ведется в отношении якобы связанных с выборами Адмайса 2021 года экзаменов.

Мэр Нью-Йорка в настоящее время сталкивается с судебным разбирательством.

С некоторых пор ходили слухи о причастности к незаконной деятельности мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Однако ситуация, похоже, приняла более серьезный оборот: якобы федеральные власти планируют уголовно преследовать демократов. По данным различных СМИ, это связано с обвинениями в получении незаконных взносов из Анкары.

По последним данным, мэр Адамс, как ожидается, будет обвинён в четверг федеральными прокурорами. Эта информация основана на сообщениях американских СМИ со ссылкой на источники, близкие к ситуации. Если это произойдет, Адамс станет первым действующим мэром, предстанувшим перед судом.

Сообщается, что против Адамса ведутся как минимум четыре федеральных расследования, в том числе три, инициированные федеральным судом Манхэттена, которые также затрагивают лиц из окружения Адамса и высших чинов его администрации. Сам Адамс, якобы, находится под прицелом в связи с его избирательной кампанией 2021 года.

Его обвиняют в том, что он сотрудничал с правительством Турции, чтобы получить незаконные иностранные пожертвования. Якобы, он оказывал давление на получение одобрения для нового небоскрёба турецкого консульства, игнорируя при этом потенциальные вопросы безопасности.

Адамс, который утверждает о своей невиновности, выразил свои мысли в среду: "Я знал, что стану мишенью для атак, когда встал на сторону Нью-Йоркеров, и теперь я стал мишенью". Он также заявил: "Если меня обвинят, я невиновен, и я буду бороться изо всех сил и с упорством". Ранее конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес призвала Адамса уйти "во благо города".

Адамс, который планирует переизбраться в 2025 году, является вторым чернокожим мэром в истории Нью-Йорка. За время его пребывания в должности в городе наблюдалось снижение уровня насильственных преступлений после всплеска во время пандемии COVID-19. Однако Нью-Йорк, население которого составляет 8,5 миллиона человек, сейчас сталкивается с кризисом жилья, что привело к рекордному росту арендной платы.

Обвинения против мэра Адамса связаны с его связями с правительством Турции, в частности, с получением незаконных иностранных пожертвований во время его избирательной кампании 2021 года. Несмотря на эти обвинения, Нью-Йорк, находящийся в самом сердце Нью-Йорк-Сити, по-прежнему сталкивается с вызовами, такими как кризис жилья, приводящий к высоким уровням арендной платы.

Недавние события, связанные с обвинением Адамса, эхом отозвались в стенах городской ратуши Нью-Йорка, привлекли внимание к политическому ландшафту города и заставили многих жителей задуматься о будущем руководстве Нью-Йорка.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус предупреждает, что Украина является ярким напоминанием или предупреждением
Политика

Писториус: Украина - это только начало экспансии Путина в Россию

Писториус: Украина - это только начало экспансии Путина в Россию Министр обороны Карлсон предупреждает в Вильнюсе о "поразительном" военном ускорении России. Он гарантирует: Германия сыграет решающую роль в европейской обороне. Для этого немецкие солдаты вскоре будут размещены в Литве - "готовясь защищать нацию". На выступлении перед

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Власти уводят подозреваемого в убийстве Алана Эугена Миллера из тюрьмы Пелхэма в Алабаме 5 августа...
Политика

Алабама готова осуществить второе смертное наказание с использованием азота, недавно введенной техники казни.

Алабама готова осуществить второе смертное наказание с использованием азота, недавно введенной техники казни. Ранее, запланированное исполнение смертного приговора в отношении Алана Евгения Миллера, 59 лет, методом смертельной инъекции было приостановлено два года назад, так как власти не смогли найти вены Миллера до истечения срока действия разрешения на исполнение. Губернатор Алабамы

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Финансовые исследовательские организации советуют воздерживаться от специфических мер поддержки...
Политика

Финансовые аналитические организации выпускают предупреждения о индивидуальной финансовой помощи для Volkswagen

Финансовые аналитические организации выпускают предупреждения о индивидуальной финансовой помощи для Volkswagen Верхние экономические исследовательские институты страны предупреждают против специальных вмешательств в отношении VW и всего автомобильного сектора Германии. По словам Штефана Коотса из Института мировой экономики в Киле (IfW Kiel), ответ не может состоять в "спасении конкретных компаний или

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Писториус предупреждает, что Украина является ярким напоминанием или предупреждением
Политика

Писториус: Украина - это только начало экспансии Путина в Россию

Писториус: Украина - это только начало экспансии Путина в Россию Министр обороны Карлсон предупреждает в Вильнюсе о "поразительном" военном ускорении России. Он гарантирует: Германия сыграет решающую роль в европейской обороне. Для этого немецкие солдаты вскоре будут размещены в Литве - "готовясь защищать нацию". На выступлении перед

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Разрешения на прокат солнцезащитных шезлонгов были установлены во времена, когда побережья еще...
Панорама

Палма столкнулась с последствиями: уменьшилось обман на Баллерманне

Палма столкнулась с последствиями: уменьшилось обман на Баллерманне На протяжении некоторого времени проблема "упадка пляжей" остается актуальной даже в местах, подобных Майорке, где побережья сокращаются. tanto местные жители, как и туристы, выразили обеспокоенность высокой загруженностью пляжей. В ответ на это муниципалитет Пальмы обнародовал некоторые планы. В предстоящие лета

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Преследуя начальную победную серию, отличный тренер Ханси Флик стремится высоко.
Спорт

Преследуя начальную победную серию, отличный тренер Ханси Флик стремится высоко.

Преследуя начальную победную серию, отличный тренер Ханси Флик стремится высоко. Барса продолжает триумфовать, несмотря на серьезную травму Марка-Андре тер Штегена, и достигает значительного рубежа. Еще один рекорд может пасть уже в следующую субботу. В США бывшего национального тренера сравнивают с Дэвидом Копперфилдом. Непревзойденная серия побед Барсы продолжается даже после серьезной

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно