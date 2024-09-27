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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс выступает в суде, сталкиваясь с обвинениями в федеральной взяточничестве, мошенничестве с помощью электронных средств и дополнительных обвинениях.

Мэр Нью-Йорка, часто хваставшийся своими достижениями в борьбе с преступностью во время своей работы капитаном NYPD, должен пройти слушание в федеральном суде по обвинениям в принятии взяток в пятницу.

 and  Katherine Bradley
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Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка, появляется в federalном суде на запланированном слушании в пятницу.
Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка, появляется в federalном суде на запланированном слушании в пятницу.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс выступает в суде, сталкиваясь с обвинениями в федеральной взяточничестве, мошенничестве с помощью электронных средств и дополнительных обвинениях.

Мэр Адамс, демократ, победивший на выборах в 2021 году, находится под следствием по обвинению в даче взятки, мошенничестве с использованием средств связи, сговоре и двух случаях принятия взносов в кампанию от неамериканских граждан. В пятницу, перед запланированным судебным слушанием, он появился в федеральном суде.

Мэр отрицает свою вину и не намерен уходить в отставку.

В четверг он выразил уверенность в том, что сможет оправдать себя и выполнить свой долг перед жителями города, как он делал на протяжении всей своей карьеры.

В чем обвиняют мэра

Согласно 57-страничному, 15-тысячесловному обвинительному заключению, между 2016 и 2023 годами мэр якобы получал роскошные поездки, бесплатное проживание в отелях и взносы в кампанию от международных бизнесменов.

Его обвиняют в совершении 23 различных действий, таких как получение бесплатных авиабилетов и номеров в отелях, и координация взносов через посредников.

Прокуроры утверждают, что иностранные граждане успешно обходили федеральные законы, используя американских доноров для маскировки своих взносов в кампанию, которые мэр принял без раскрытия.

В 2017 году мэр якобы принял билеты бизнес-класса на три международных поездки туда и обратно и скидочное проживание в люксовом номере St. Regis Istanbul. Стоимость поездки превышала $41 000, и мэр не сообщил об этом, как указано в обвинительном заключении.

Мэра обвиняют в получении более $123 000 роскошных Reisevorteils zwischen 2016 und 2021 ohne Offenlegung.

К 2018 году мэр не только принял, но и активно искал незаконные взносы и подарки от иностранных граждан для своей кампании 2021 года и других выгод, согласно обвинительному заключению.

К январю 2022 года он якобы согласился принять иностранное финансирование для своей кампании 2025 года, согласно обвинениям.

Возможные наказания, которые он может получить

Если его признают виновным, мэр может получить до 45 лет тюремного заключения, согласно Управлению прокурора США.

Самое严重е обвинение - мошенничество с использованием средств связи - предусматривает максимальное наказание в 20 лет лишения свободы. Это обвинение основывается на утверждениях о том, что мэр незаконно использовал программу matching funds Нью-Йорка, которая предназначена для того, чтобы дать гражданам большую роль в выборах. Она запрещает фиктивные взносы и требует от кандидатов подтвердить соответствие правилам финансирования кампании.

В соответствии с обвинительным заключением, выделение средств программы позволило мэру незаконно собрать matching funds для каждого незаконного взноса с помощью восьми фиктивных взносов. Его кампания затем ложно свидетельствовала о соответствии, согласно обвинительному заключению.

Обвинительное заключение не уточняет точную сумму matching funds, которые мэр якобы получил от фиктивных взносов. Кампания мэра 2021 года в конечном итоге получила более $10 млн в виде публичных funds от программы matching funds города, согласно обвинительному заключению.

Дача взятки предусматривает максимальное наказание в 10 лет лишения свободы. Это обвинение относится к якобы существовавшему соглашению о взаимовыгоде, в рамках которого мэр якобы получал роскошные Reisevorteile от турецкого чиновника в обмен на лоббирование одобрения Turkish House - дипломатического центра в Нью-Йорке, согласно обвинительному заключению.

Два обвинения в принятии взносов в кампанию от иностранных граждан каждое предусматривают максимальное наказание в 5 лет лишения свободы. Одно из обвинений основывается на событиях 2021 года, а другое - на утверждениях 2023 года.

Наконец, есть обвинение в сговоре, которое предусматривает максимальный срок тюремного заключения в 5 лет. Это обвинение утверждает, что мэр и другие сговорились совершить федеральные преступления, в том числе мошенничество с использованием средств связи, принятие и получение незаконных взносов в кампанию и дачу взятки. Обвинительное заключение перечисляет 23 конкретных действия в качестве доказательства этого сговора.

Это развивающаяся история и может быть обновлена.

Никки Браун из CNN contributed to this report.

Мэр твердо верит в свою невиновность и намерен бороться с этими обвинениями, заявляя, что будет выполнять свои обязанности перед жителями города.

Независимо от результата, если его признают виновным, мэр Адамс может получить существенный тюремный срок, причем самое серьезное обвинение в мошенничестве с использованием средств связи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

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