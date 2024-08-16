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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и другие призваны в долгосрочное федеральное расследование

 and  Vladimir Milov
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Мэр Эрик Адамс проводит личное общение со СМИ вместе с членами своей команды в мэрии 30 июля 2024...
Мэр Эрик Адамс проводит личное общение со СМИ вместе с членами своей команды в мэрии 30 июля 2024 года в Нью-Йорке.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и другие призваны в долгосрочное федеральное расследование

Городская ратуша и комитет кампании мэра Адамса 2021 года также получили набор повесток, выданных в июле и охватывающих широкий спектр материалов, в том числе текстовые сообщения, коммуникации и другие документы, сообщил один из источников.

Повестки являются последним развитием в расследовании, которое длится несколько месяцев и сосредоточено на возможной коррупции и иностранном влиянии.

Нью-Йорк Таймс впервые сообщила о новых повестках.

Фабиен Леви, главный спикер мэра, повторил многое из того, что мэр сказал с начала расследования - отрицая, что Адамс что-то сделал не так, и подчеркивая его сотрудничество с расследованием.

"Как бывший член правоохранительных органов, мэр ясно заявил за последние девять месяцев, что он будет сотрудничать с любым расследованием. Ничего не изменилось", - сказал Леви. "Он ожидает, что все будут сотрудничать, чтобы быстро завершить это расследование", - добавил Леви.

ФБР и прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка отказались от комментариев.

Это не первый раз, когда Адамс стал мишенью федеральных следователей. В прошлом году агенты ФБР изъяли его телефоны и iPad в соответствии с судебным ордером.

CNN ранее сообщала, что расследование в отношении Адамса сосредоточено на денежных средствах кампании, возможных услугах и иностранном влиянии. Расследование длится несколько месяцев и стало публичным после сообщений о том, что ФБР и следователи прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка обыскали дом Брианны Саггс, главного сборщика средств Адамса. Ни Адамс, ни Саггс не были обвинены в чем-либо.

Брендан МакГайр, адвокат мэра, также представляющий кампанию, заявил в заявлении, что Адамс и комитет "продолжают сотрудничать с расследованием и находятся в процессе ответа на недавно выданные повестки. Мы по-прежнему ждем быстрого и справедливого разрешения этого расследования".

МакГайр добавил, что команда защиты мэра провела расследование в областях, которые, по их мнению, рассматриваются прокуратурой США.

По словам МакГайра, их расследование на данный момент не выявило "никаких доказательств незаконных действий мэра. Наоборот, мы обнаружили обширные доказательства, опровергающие сообщаемые теории федерального обвинения в отношении мэра, которые мы добровольно предоставили прокурору США".

Адамс в настоящее время проходит более половины своего первого срока. Как минимум три кандидата заявили, что планируют выдвинуть свою кандидатуру против Адамса на предстоящих демократических праймериз 2025 года.

Текущее расследование в отношении мэра Адамса и его кампании вновь подняло дискуссии в политике города, и некоторые задаются вопросом о лидерстве президента на фоне обвинений в коррупции и иностранном влиянии.

Несмотря на продолжающуюся пристальность, адвокат мэра Брендан МакГайр утверждает, что их внутреннее расследование не выявило никаких доказательств незаконных действий мэра.

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