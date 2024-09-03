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Федеральные земли ГерманииНовостиНемецкая Бундеслига

Мбуку перемещает свою базу из Аугсбурга в Загреб

После периода займа во Франции, нападающий сейчас преследует свое счастье в Хорватии, предлагая ему шанс принять участие в их лиге высшей лиги.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута

- Мбуку перемещает свою базу из Аугсбурга в Загреб

Натанаэль Мбуку покидает ФК Аугсбург и присоединяется к «Динамо Загреб», команде с историей рекордов. Немецкий клуб Бундеслиги не предоставил подробностей о трансфере, но включил опцию выкупа для 22-летнего нападающего.

В настоящее время Мбуку представляет Демократическую Республику Конго на международном уровне. В прошлом сезоне он играл за «АС Сент-Этьен» во французской второй лиге на правах аренды. Теперь он наденет футболку «Загреба», который будет выступать в Лиге чемпионов. С такими соперниками, как «Бавария Мюнхен» и «Боруссия Дортмунд», «Загреб» проверит свою силу в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Хочу поблагодарить руководство ФК Аугсбург за возможность перейти в «Динамо Загреб», — прокомментировал Мбуку.

Уход Мбуку из ФК Аугсбург означает, что он больше не будет выступать в немецкой Бундеслиге, так как присоединится к «Динамо Загреб». Его новая команда, «Динамо Загреб», встретится с серьезными соперниками на групповом этапе Лиги чемпионов, в том числе с «Баварией Мюнхен» и «Боруссией Дортмунд» из немецкой Бундеслиги.

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