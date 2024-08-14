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Мбаппе выстрелил в "Реал" в первой игре, чтобы выиграть свой первый титул.

 and  Anne Legman
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Мбаппе выстрелил в "Реал" в первой игре, чтобы выиграть свой первый титул.

Идеальный дебют: Киллиан Мбаппе забивает свой первый гол за "Реал Мадрид" и празднует первую победу. Французский суперзвезда без труда обыгрывает "Атланту Бергамо" в Суперкубке УЕФА и дает понять, чего ждать от мадридских болельщиков.

Дебют Мбаппе за "Реал Мадрид" был идеальным: новый суперзвезда выиграл свой первый титул с клубом и забил гол в процессе. Французский феномен триумфально привел испанских гигантов к победе со счетом 2:0 над победителями Лиги Европы "Атланта Бергамо" в матче за Суперкубок УЕФА, празднуя свою победу с большим энтузиазмом. Для Мбаппе, который перешел в Мадрид из "Пари Сен-Жермен", это был первый крупный международный титул на клубном уровне.

Матч в Варшаве был непростым для победителей Лиги чемпионов в течение долгого времени: Бергамо, которое выиграло финал Лиги Европы у немецких чемпионов "Байер Леверкузен", оказывало сильное сопротивление испанским фаворитам. Несмотря на добавление Мбаппе в нападение Мадрида, команда долго не могла создать голевые моменты, пока не проснулась во второй половине матча.

Без Тони Крооса, который ушел из команды, Федерико Валеverde (59.) и Мбаппе (68.) забили победные голы за команду Карло Анчелотти. Это была шестая победа "Реала" в европейском Суперкубке, что делает их единственными рекордными победителями этого турнира, который они делили с "Барселоной" и "Миланом".

Гол Белингама - Мбаппе

Те, кто ждали зрелищной игры, возглавляемой Мбаппе и бразильскими звездами Виньисиусом Жуниором и Родриго, были разочарованы в первом тайме. Мадрид испытывал трудности в создании моментов, а удар Мбаппе был заблокирован (15.). Позже "Реал" повезло, что отскочивший от ноги Эдера Милитао (25.) попал в перекладину, а Родриго (45.+1) тоже попал в перекладину в контратаке.

Мбаппе, однако, увидел, как Тибо Куртуа сделал потрясающий сейв, чтобы предотвратить гол Марио Пашалича (47.). В решающие моменты Бергамо не хватило точности, и "Реал" воспользовался этим. После того, как они выиграли мяч глубоко в половине поля Бергамо, Джуд Беллингхэм вывел на удар Виньисиуса Жуниора, чей пас завершил Федерико Валеverde. Виньисиус Жуниор не забил второй гол, но Хуан Муссо сделал великолепный сейв (60.).

Мбаппе нашел свою позицию для удара и мощным ударом отправил мяч в верхний угол. В 83-й минуте Мбаппе был заменен на аплодисменты болельщиков "Реала".

Несмотря на первоначальные трудности в создании голевых моментов, Мбаппе все же сумел забить мощным ударом, добавив еще один гол в свою впечатляющую футбольную карьеру. Победа в Суперкубке над "Атлантой" стала значительным рубежом в карьере Мбаппе в "Реале Мадрид", продемонстрировав его потенциал и мастерство на футбольном поле.

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