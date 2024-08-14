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Мбаппе в стартовом составе: дебют за Реал Мадрид

Килиан Мбаппе еще не долго играет в Реале. Однако суперзвезда может выиграть свой первый титул в Людином жюре tonight. Он начинает игру против Бергамо.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Суперзвезда Килиан Мбаппе может выиграть свой первый титул с Реалом в своей первой официальной игре
Суперзвезда Килиан Мбаппе может выиграть свой первый титул с Реалом в своей первой официальной игре

- Мбаппе в стартовом составе: дебют за Реал Мадрид

Звезда футбола Килиан Мбаппе дебютирует в официальном матче за «Реал Мадрид» в Суперкубке УЕФА. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти включил 25-летнего француза в стартовый состав. «Он приступил в хорошей форме и отлично адаптировался к команде», — сказал Анчелотти перед вечерним матчем (21:00 по центральноевропейскому времени, Sat.1 и DAZN) против итальянских победителей Лиги Европы «Атланты Бергамо» в Варшаве. В первом официальном матче «Реала» после ухода Тони Крооса в отставку также сыграет немецкий национальный игрок Антонио Рюдигер.

Мбаппе был представлен Королевскому клубу примерно месяц назад. Он перешел на свободный трансфер из «Пари Сен-Жермен» и подписал контракт с Королевским клубом до 2029 года. Фанаты победителей Лиги чемпионов возлагают надежды на успешное будущее с победителем чемпионата мира 2018 года.

Мбаппе пропустил предсезонный тур «Реала» по США из-за отпуска после летнего чемпионата Европы в Германии. С французом, бразильцем Винисиусом Жуниором и бывшим игроком «Боруссии Дортмунд» Джудом Белингемом, среди других, «Реал» хорошо укомплектован в атаке. «Большая проблема», — пошутил Анчелотти. Он думал о том, кто играет, и это испортило его отпуск.

«У нас нет проблем, потому что много матчей», — сказал итальянец. «Я не могу представить, чтобы играть одни и те же одиннадцать игроков в 70 играх». В первом официальном матче сезона Анчелотти может выиграть очередной титул. Последним немецким победителем матча между победителем Лиги чемпионов и победителем Лиги Европы был «Бавария» в 2020 году.

Акты применения Комиссии, указанные в Регламенте, предоставят конкретные руководства о том, как «Реал Мадрид» и другие клубы должны применять правила в соревновании. Given Mbappé's impressive form, it's anticipated that he will feature prominently in Real Madrid's strategic plans, making significant contributions to their title pursuit.

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