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Мбаппе наносит удар на дебюте: "Реал" выигрывает Суперкубок УЕФА

Первый матч, первый гол, первое звание: суперзвезда Килиан Мбаппе выигрывает Суперкубок УЕФА с Реалом Мадрид. Его впечатляющий дебют оставляет нас жаждащими большего.

 and  Yaroslav Smith
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- Мбаппе наносит удар на дебюте: "Реал" выигрывает Суперкубок УЕФА

Футбольная суперзвезда Килиан Мбаппе забил свой первый гол и выиграл свой первый титул с «Реалом» в своем дебютном матче. Победитель Лиги чемпионов завоевал Суперкубок УЕФА со счетом 2:0 против итальянских победителей Лиги Европы «Атланты Бергамо» в Варшаве. Феде Валеverde (59-я минута) и Мбаппе (68-я) стали героями матча для команды Карло Анчелотти. Немецкий национальный игрок Антонио Рюдигер также был рад первой победе в сезоне. Последним немцем, выигравшим Суперкубок УЕФА, был «Бавария» в 2020 году.

Мбаппе начинает за «Реал» Анчелотти выпустил Мбаппе в стартовом составе «Реала». 25-летний французский чемпион мира 2018 года играл вместе с бразильцем Винисиусом Жуниором и бывшим игроком «Боруссии» Джудом Белингемом. Однако Мбаппе в первом тайме не смог найти общий язык с новыми товарищами по команде. Многие его попытки были пресечены обороной «Атланты Бергамо». Но он переломить ситуацию во втором тайме.

«Атланта» имела первые шансы в матче. В 25-й минутеOwn goalReal's Eder Militao головой отправил мяч на свою собственную перекладину, предотвратив гол. Две минуты спустя удар Эдерсона едва не достиг цели в ворота кипера «Реала» Тибо Куртуа. Первый опасный момент у «Реала» был у Родриго за минуту до перерыва, но его удар попал в перекладину.

«Реал» наращивает давление во втором тайме«Атланта» продолжала давить на «Реал» в начале второго тайма. Куртуа совершил отличный сейв после удара головой Марио Пашалича (47-я минута). Затем «Реал» взял инициативу. Валеverde, носящий бывший номер 8 Крооса, забил после паса от Винисиуса Жуниора. В 68-й минуте Мбаппе забил свой первый гол за «Реал». Белингем выдал ему прекрасный пас, и Мбаппе завершил комбинацию. Мбаппе был заменен на огромные овации в 83-й минуте.

Мбаппе присоединился к «Реалу» прошлым месяцем, подписав контракт до 2029 года после ухода из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. Фанаты победителей Лиги чемпионов надеются, что Мбаппе принесет команде больше титулов. Он пропустил американский тур «Реала» этим летом из-за отпуска после Евро в Германии.

Победа в Суперкубке УЕФА еще больше укрепила доминирование «Реала», и они присоединились к элитной группе клубов, выигравших этот титул несколько раз. Победа в Суперкубке УЕФА стала значительным достижением для Килиана Мбаппе в его первом сезоне в «Реале».

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