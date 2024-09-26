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Матрас, стоимость которого составляет 2000 евро, был оценен только как "удовлетворительный" во время оценки продукта.

 and  Max Becker
Время чтения 2 минут
Многие люди испытывают нежелание вставать с кровати.
Многие люди испытывают нежелание вставать с кровати.

Матрас, стоимость которого составляет 2000 евро, был оценен только как "удовлетворительный" во время оценки продукта.

Чтобы обеспечить крепкий сон и здоровый образ жизни, правильное белье имеет решающее значение. К сожалению, плохая гигиена сна часто мешает этому, с факторами, такими как чрезмерное время, проведенное за экраном, злоупотребление веществами или психическое напряжение, вносящими свой вклад в проблему. Или просто из-за неподходящего белья. Недавно был проведен тест на различных матрасах, чтобы определить лучшие варианты. Этот тест охватывал пять пружинных и шесть пенополиуретановых матрасов, все размером 90 x 200 см и стоимостью от 160 до 2000 евро. Не было ни одной модели, которая бы не оправдала ожиданий.

Затем испытатели задумались над тем, что делает хороший матрас. По мнению Теста, это не слой вискоэластика, который многие производители сейчас активно продвигают. Хотя пенополиуретан утверждается, что идеально подстраивается под форму тела, испытатели не обнаружили значительных различий в комфорте или распределении давления между матрасами с таким слоем и без него.

Дорогое разочарование

Самый дорогой матрас в тесте, стоивший 2000 евро, полностью изготовлен из пенополиуретана. Тем не менее, он уступает победителям, получив всего "удовлетворительную" оценку 2,9. Весящий более 25 кг "Tempur ProCool Quilt" не имеет ручек, что делает его почти невозможным для переноски или переворачивания. Тест посчитал его неудобным.

Кроме того, он содержит высокие уровни пиритиона цинка, вредного вещества, которое может потенциально повлиять на фертильность, согласно Европейскому агентству химических веществ. Кроме того, его лежбище посредственное.

Недорогой матрас с пружинным блоком

При поиске отдыха часто на ум приходит надежный матрас с пружинным блоком. Известный своим отличным транспортировкой влаги и низким удержанием тепла, он особенно полезен для тех, кто много потеет и легко перегревается.

Среди матрасов с пружинным блоком "Ikea Valevåg" выделялся. Стоящий всего 199 евро, он является лучшим и самым доступным из недавно протестированных матрасов, получив высококачественную оценку 1,9. Он хорошо поддерживает все типы тел tanto в положении на боку, как и на спине, и получает отличные оценки по долговечности, покрытию и здоровью и окружающей среде.

С другой стороны, матрасы из пенополиуретана обычно легче, обеспечивают хорошую точечную упругость и подходят для тех, кто страдает аллергией. В этом сегменте заслуживают внимания "Max Foam by Fan von f.a.n." и "Bodyguard Anti-Kartell Matratze von Bett1.de". Оба стоят 199 евро, но последний стоит немного дороже, 249 евро. "Max Foam by Fan von f.a.n." предлагает лучшие лежбища для всех типов тел среди новинок, за исключением крупных и тяжелых людей.

При лежании важно отметить, что спальники на боку должны поддерживать одинаковую глубину для плеч и бедер, избегая чрезмерного провала. Спальники на спине должны избегать чувства, что они лежат на гамаке. В конечном итоге, самый важный фактор при покупке матраса - тщательное испытание лежания, чтобы убедиться, что он соответствует вашим конкретным требованиям.

Несмотря на продвижение слоев вискоэластика многими производителями, испытатели не обнаружили значительной разницы в комфорте или распределении давления между матрасами с таким слоем и без него, подчеркивая важность сосредоточения на других факторах, которые способствуют крепкому сну, таких как решение проблем со сном.

Тем не менее, стоит упомянуть, что некоторые матрасы могут содержать вредные вещества, такие как дорогой "Tempur ProCool Quilt" с высокими уровнями пиритиона цинка, которые могут потенциально повлиять на фертильность. Индивидуумам с расстройствами сна или чувствительностью к химическим веществам следует учитывать этот фактор при выборе матраса.

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