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Материнская компания Тему переживает колоссальный рост доходов от продаж

 and  Yaroslav Smith
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Материнская компания Тему переживает колоссальный рост доходов от продаж

Несмотря на критику за продажу некачественных продуктов и нанесение значительного ущерба окружающей среде, Temu продолжает доминировать на глобальных рынках. Материнская компания PDD Holding, базирующаяся в Шанхае, показала существенный рост доходов и прибыли. Во втором квартале компания сообщила о росте прибыли на 144%, получив чистую квартальную прибыль в размере 32 миллиардов юаней (приблизительно четыре миллиарда евро). Доходы также выросли на 86%, составив 97 миллиардов юаней (около 12 миллиардов евро).

В портфель PDD входят популярные китайские службы доставки Pinduoduo. Тем временем Temu, его международный аналог, стал популярным благодаря предложению чрезвычайно низких цен, но также подвергся критике за нестабильное качество, задержки доставки и разрушительное воздействие на окружающую среду. Европейский Союз в настоящее время разрабатывает стратегию для решения этих проблем, планируя скорректировать свои regulations в ближайшее время. В настоящее время товары стоимостью менее 150 евро, ввозимые в ЕС, освобождены от таможенных пошлин. Поскольку в прошлом году в ЕС поступило около двух миллиардов таких посылок из-за рубежа, Комиссия ЕС планирует отменить этот порог, возможно, уже к концу июля, согласно данным Financial Times.

Противодействие планам ЕС в Европе

Кроме Temu, под пристальным вниманием также находятся AliExpress и розничный продавец одежды Shein. Технологические корпорации и Ecommerce Europe, в которую входят Amazon и eBay, выразили обеспокоенность по поводу этого предложения. Некоторые компании опасаются возможного возмездия со стороны торговых партнеров ЕС. Официальный представитель ЕС сказал Financial Times, что достичь согласия между странами-членами ЕС может быть сложно из-за увеличения нагрузки на уже перегруженных таможенных чиновников, если порог в 150 евро будет отменен.

В интервью ntv.de эксперт по торговле Йорг Фундер подчеркнул ограничения, связанные с увеличением таможенных пошлин в качестве решения. По его мнению, потребители вряд ли откажутся от Temu из-за нескольких дополнительных центов или евро таможенных сборов.

Основатель PDD Коллин Хунг ранее работал в Google в Китае. По данным Bloomberg, его чистая стоимость составляет 48,6 миллиарда долларов (около 44,5 миллиарда евро), что делает его самым богатым человеком в стране, занимая 25-е место в мире.

Несмотря на критику в адрес Temu за сомнительное качество продукции и воздействие на окружающую среду, онлайн-платформы, такие как AliExpress и Shein, также работающие под эгидой PDD Holding, продолжают процветать на рынке ЕС. Однако ЕС рассматривает возможность корректировки своих regulations, что может потенциально повлиять на эти платформы.

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