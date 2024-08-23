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Матиас видит, что "Штутгарт" движется в правильном направлении.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута

- Матиас видит, что "Штутгарт" движется в правильном направлении.

Несмотря на то, что во время летнего перерыва из клуба ушли такие известные игроки, как лучший бомбардир Серу Гюирасси, капитан Вальдемар Антон и защитник Хироки Ито, легенда футбола Германии Лотар Маттеус остается оптимистичной в отношении перспектив "Вольфсбурга" в предстоящем сезоне Бундеслиги. Он заявил это в интервью немецкому пресс-агентству перед первым матчем против "Фрайбурга" в субботу (15:30/Sky).

Маттеус также признал, что первое участие клуба в Лиге чемпионов после сезона 2009/10 сопряжено с "дополнительным давлением" для команды. "Многие игроки не привыкли к таким высоким ставкам", - добавил он.

Чтобы сохранить динамику прошлого сезона, команда подписала новых игроков. Джефф Шаботьян, новый лидер обороны, перешел из "1. FC Кёльн", в то время как Эрмедин Демирович из "FC Аугсбург" и Ник Вольтемаде из "Вердера" должны укрепить атаку в отсутствие лучшего бомбардира Гюирасси.

Маттеус верит в команду, хваля главного тренера Себастьяна Хенесса, спортивного директора Фабиана Вольгемута и председателя правления Александра Вейрле. "В "Вольфсбурге" есть очень умные люди в тренерском и руководящем составе", - сказал он, "и я не сомневаюсь, что они успешно справятся с этой "тройной нагрузкой".

Новый лидер обороны "Вольфсбурга" Джефф Шаботьян перешел из "1. FC Кёльн", стремясь помочь команде сохранить свой импульс после некоторых ключевых уходов игроков. Несмотря на участие в Лиге чемпионов впервые с сезона 2009/10, Лотар Маттеус остается оптимистичным в отношении перспектив "Вольфсбурга", благодаря умному руководству клуба.

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