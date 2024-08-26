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СпортНовости

Матч по футболу в школе приводит к смертельной травме головы для подростка из Алабамы.

Соседство в آل Abby позволяется сталкивается с трагедией при потере звездного футболиста старшей школы, который получил смертельную черепно-мозговую травму во время первой домашней игры команды в пятницу вечером, судя по официальным данным.

 and  Wendy Allen
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Фотографияoticанна с предсезонной тренировки: Кэдан Телье, футболист из академии Джона T. Моргана
Фотографияoticанна с предсезонной тренировки: Кэдан Телье, футболист из академии Джона T. Моргана

Матч по футболу в школе приводит к смертельной травме головы для подростка из Алабамы.

Caden Tellier был доставлен в больницу в серьезном состоянии после травмы головы во время матча между Morgan Academy и Southern Academy, как сообщили в пятницу вечером официальные лица. К сожалению, на следующий день они объявили о его смерти.

Как сообщает филиал CNN WSFA, Tellier был всего 16 лет. Сообщения в социальных сетях от директора Ассоциации независимых школ Алабамы Майкла МакЛендона указывают на травму головного мозга. Подробности о том, как Tellier получил эту травму, не приводятся.

В заявлении, опубликованном в субботу, его родители сказали: "Наш сын Кэден Теллье теперь встретился с Иисусом лично". Все, кто знал Кэдена, знали его как доброго, щедрого и любящего человека. В соответствии со своим характером, он продолжал давать даже после своей смерти, коснувшись многих жизней и, возможно, спасая других.

Директор Morgan Academy Брайан Оливер описал Теллье как лучик света, который освещал коридоры их частной школы в Селме, Алабама.

"Он был студентом, другом, спортсменом и, что самое главное, преданным последователем Христа. Нет слов, чтобы выразить наше горе как сообщество и семья школы", - написал Оливер в своем посте в социальных сетях.

Семья Теллье назначила службу в ближайшее время. В результате официальные лица Morgan Academy приостановили все мероприятия на неделю, как подтвердила школа.

Несмотря на глубокое вовлечение в спорт в Morgan Academy, подробности о конкретном виде спорта, в котором играл Кэден Теллье, остаются неизвестными. Трагический инцидент напоминает о важности приоритета безопасности во всех видах спорта.

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