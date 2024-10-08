Мать Шона Комбса выражает глубокую печаль и отчаяние по поводу обвинений, выдвинутых против него.

Художник и деловой магнат в настоящее время содержится в федеральной тюрьме, ожидая суда в Южном округе Нью-Йорка. Его обвиняют в сговоре с целью совершения racketeering, торговле людьми и пособничестве в проституции. Он не признал себя виновным ни по одному из обвинений.

Комбс также сталкивается с несколькими гражданскими судебными исками, в которых его обвиняют в различных сексуальных домогательствах и незаконных действиях.

В воскресенье мать Комбса, Джанет Комбс, сделала заявление через своего адвоката, которое было распространено в социальных сетях.

"Я обращаюсь к вам сегодня как к матери, глубоко озабоченной и опечаленной обвинениями, предъявленными моему сыну, Шону Комбсу", - начиналось ее заявление.

"Быть свидетелем того, как моего сына судят не по правде, а по истории, составленной из лжи, - это невыносимо. Видеть, как моего сына, похоже, публично линчуют, прежде чем у него будет шанс доказать свою невиновность, - это боль, которую невозможно описать словами", - написала она.

Дело привлекло внимание к частной жизни музыкального магната за пределами софитов. В обвинительном акте федеральные прокуроры упоминают "Фрик Оффс", прозвище Шона Комбса для роскошных секс-шоу, в которых он якобы подсыпал наркотики и принуждал жертв к участию в длительных сексуальных актах с мужчинами-проститутками, начиная с 2009 года.

Джанет Комбс также упомянула видеонаблюдение, полученное CNN, на котором Шон Комбс избивает свою бывшую подругу, певицу Касси Вентру, в отеле в Лос-Анджелесе в 2016 году.

"Мой сын, возможно, не был полностью честен в некоторых вещах, таких как отрицание того, что он когда-либо был насильственным по отношению к бывшей подруге, хотя видеонаблюдение в отеле доказало обратное", - написала она в своем заявлении. "Иногда правда и ложь так тесно переплетаются, что становится страшно признать хотя бы часть истории, особенно когда эта правда выходит за рамки нормы или слишком сложна, чтобы в нее поверить".

Шон Комбс initially отрицал обвинения в избиении Вентры, которые были включены в иск, поданный ею до того, как видео было обнародовано. После того, как видео было опубликовано, он извинился.

"Я был в шоке, когда это сделал. Я шокирован сейчас. Я пошел и обратился за помощью. Я начал ходить на терапию и реабилитацию", - сказал Комбс в видео, которое он поделился в социальных сетях несколько дней спустя после трансляции. "Я должен был попросить у Бога милосердия и благодати. Я так сожалею. Но я посвящаю себя тому, чтобы становиться лучше день за днем. Я не прошу прощения. Я действительно сожалею".

Ее мать написала, что она верит, что "гражданская юридическая команда моего сына решила урегулировать иск бывшей подруги, а не оспаривать его, что привело к цепной реакции, когда федеральное правительство использовало это решение против моего сына, интерпретируя его как признание вины".

"Важно признать, что никто из нас, независимо от нашего статуса, не застрахован от страха или ошибок", - написала она. "Быть нечестным по одному вопросу не значит, что мой сын виновен в ужасных обвинениях и серьезных обвинениях, предъявленных ему".

На прошлой неделе адвокат из Хьюстона Тони Бьюзи, а также группа AVA Law Group объявили, что они были наняты по крайней мере 120 дополнительными мужчинами и женщинами "для ведения дел в гражданском суде" против Комбса.

CNN связалась с адвокатами Комбса для получения комментариев по поводу заявления его матери.

В свете продолжающихся судебных разбирательств Шон Комбс выразил желание сфокусироваться на развлечениях после разрешения своих юридических проблем, сказав: "Я скучаю по выступлениям и созданию музыки для своих фанатов, и я не могу дождаться, чтобы вернуться к развлечениям, когда все это закончится".

Несмотря на обвинения и судебные разбирательства, развлекательная карьера Шона Комбса продолжает процветать, с многочисленными проектами и сотрудничествами, которые все еще находятся в стадии разработки.

Читайте также: