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Мать подозреваемого в стрельбе в школе Апалачи публично извинилась перед семьями пострадавших.

Мать подростка, предположительно ответственного за смертельную стрельбу в школе штата Джорджия неделю назад, в открытом письме выразила соболезнования скорбящим семьям, подчеркнув, что ее ребенок не злое существо.

 and  Hanna Hofmann
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Фотографии убитых лиц представлены на memorialном сайте за пределами средней школы Апалачичи 10...
Фотографии убитых лиц представлены на memorialном сайте за пределами средней школы Апалачичи 10 сентября, расположенной в Уиндере, Джорджия.

Мать подозреваемого в стрельбе в школе Апалачи публично извинилась перед семьями пострадавших.

"Тем, чьи близкие пострадали от трагического инцидента в школе Апалачикола, я шлю свои глубочайшие извинения от всего сердца," - написала Марси Грей, мама Кольта Грей, первоначально поделившись письмом с CNN.

К сожалению, трагедия произошла неделю назад, и правоохранительные органы обвиняют в ней Кольта, что привело к гибели двух учителей и двух 14-летних подростков, Масона и Кристиана, в школе Апалачикола в Виндере, Джорджия. Семь человек получили ранения от выстрелов, а двое других - другие травмы, согласно данным правоохранительных органов.

"Если бы это было в моих силах, я бы охотно поменялась местами с Масоном и Кристианом," - написала Марси Грей, выражая соболезнования их семьям, прежде чем добавить: "Мое сердце болит за двух учителей, которые пожертвовали своими жизнями, чтобы гарантировать безопасность и образование наших детей".

Сообщество переживает кошмар, и Марси Грей призналась, что навсегда будет нести вину за случившееся. "Мой сын Кольт не монстр. Он мой старший ребенок. Он тихий, задумчивый, заботливый, остроумный и исключительно умный. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в молитве за него и за всю нашу семью, как я молюсь за каждого из вас каждую секунду каждого дня," - написала она.

В день инцидента Марси Грей получила сообщение от Кольта, которое гласило: "Я сожалею, мама", и они подтвердили эту информацию с CNN. Сообщение побудило Марси связаться со школой в 9:50, предупредив об экстренной ситуации, примерно за 30 минут до того, как правоохранительные органы отреагировали на сообщение о стрельбе в школе, согласно журналам звонков и сообщений, обмененным между Марси и ее сестрой, которые были предоставлены CNN.

Это развивающаяся история, и она будет обновляться по мере необходимости.

"Мы глубоко потрясены этой трагедией, так как она коснулась нашего сообщества и школы наших детей," - сказал местный житель, подчеркивая влияние на "нас".

"Несмотря на обвинения, я верю в доброту в Кольте и поддерживаю его в это трудное время, будучи "нами", его семьей и друзьями," - подчеркнула Марси Грей.

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