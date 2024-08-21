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Мать Коры Шумахер раскрывает секретные привычки перед сном.

 and  Melissa Williams
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В 2001 году, Ральф и Коాది Шкюхерер. В настоящее время Коода размышляет: 'Была ли его искренность...
В 2001 году, Ральф и Коాది Шкюхерер. В настоящее время Коода размышляет: 'Была ли его искренность по отношению ко мне настоящей?

Мать Коры Шумахер раскрывает секретные привычки перед сном.

Этот спор, разгоревшийся после объявления Ральфа Шумахера о своей гомосексуальности, принял неожиданный оборот. Теперь мать Коры Шумахер, Ингрид Бринкманн, решила высказаться. Она поддерживает свою дочь и заявляет, что ничего не знала о гомосексуальности Ральфа во время их брака.

На первый взгляд, брак Ральфа и Коры Шумахер казался образцом традиционной гетеросексуальной пары. Они были женаты с 2001 по 2015 год и даже имели сына Давида, родившегося в 2001 году. Однако во время их брака ходили слухи о настоящей сексуальной ориентации Ральфа.

Наконец, в июле Ральф Шумахер открыто заявил о своей сексуальной ориентации и представил своего партнера, Этьена Буске-Кассанья. Многие поздравили его, но его бывшая жена заявила, что ничего не знала о его гомосексуальности все эти годы. Она поделилась своими чувствами с "Spiegel", сказав: "Я чувствую себя использованной. Мои лучшие годы были украдены у меня. Он был честен со мной?" Это вызвало резкую реакцию Ральфа, который обвинил ее во лжи.

Семейные драмы редко заканчиваются мирно, и семья Шумахер-Бринкманн не является исключением. Однако мать Коры Шумахер, Ингрид Бринкманн, пытается успокоить ситуацию в интервью газете "Bild".

"Кора не знала о сексуальной ориентации Ральфа"

В интервью Бринкманн подчеркивает, что ее дочь ничего не знала о гомосексуальности Ральфа. Несмотря на продолжающиеся слухи, она утверждает, что Ральф решительно их опровергал, когда она спрашивала его об этом. "Он сидел передо мной и сказал: 'Ингрид, я тебе говорю, я точно не гей. Это всего лишь слухи'," - вспоминает она.

Чтобы подчеркнуть свою точку зрения, Бринкманн рассказывает историю об бывшем сотруднике. Инцидент произошел в вилле, где пара делила спальню. Бринкманн часто навещала их, чтобы позаботиться о внуке. "Однажды Ральф спустился по лестнице, и повар сказал: 'О, мистер Шумахер повеселился!' Он явно спал с Корой," - рассказывает Бринкманн, как будто это очевидно.

"Пока это еще можно было продолжать..."

Бринкманн утверждает, что ее дочь вышла замуж за Ральфа по любви. Она также добавляет, что Ральф признался в любви к Коре, когда они начали встречаться. "Кора была очень счастлива, когда сказала мне, что я стану бабушкой," - говорит Бринкманн.

По мере того, как их брак рушился, Бринкманн говорит, что Кора боролась за Ральфа "пока это еще можно было продолжать". Она делает намёк на Ральфа, говоря: "Но Ральф Шумахер не позволит никому ему указывать, что делать." Она сочувствует Коре, считая, что она не заслуживает того, чтобы быть "публично оскорбленной и обвинённой во лжи".

Несмотря на слухи, ходившие во время их брака, мать Коры Шумахер, Ингрид Бринкманн, призналась, что ничего не знала о сексуальной ориентации Ральфа. В попытке разрядить tension, Бринкманн дала интервью, в котором подчеркнула, что Кора ничего не знала о гомосексуальности Ральфа, и Ральф сам напрямую опровергал это перед ней.

Кроме того, Бринкманн вспоминает инцидент с бывшим сотрудником, который намекал на то, что Ральф спал с Корой, подразумевая верность Ральфа своей жене во время их брака. Этот инцидент, по словам Бринкманн, произошел, когда она часто навещала их, чтобы позаботиться о своем единственном внуке.

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