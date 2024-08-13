- Мать и дочь попадают в тюрьму

Две женщины, разыскиваемые по ордерам на арест, были задержаны полицией на станции Fürstenwalde в Бранденбурге. Мать и дочь, 66 и 33 лет, все еще должны были отбыть шестилетний тюремный срок каждая, заявил представитель полиции. Офицеры проверили их документы и обнаружили невыполненные ордера на арест.

Ландgericht Олдсбург приговорил мать и дочь к шести годам и шести месяцам тюремного заключения за телесные повреждения, повлекшие смерть, и жестокое обращение с недееспособным лицом примерно год назад. Шесть месяцев этого срока уже были отбыты. Ни одна из них не явилась для отбывания наказания.

Женщины подозреваются в том, что несколько лет назад поселились в доме одинокого, серьезно больного 65-летнего мужчины и заставили его изменить завещание в свою пользу. Несмотря на то, что им была доверена доверенность и они несли ответственность за его уход, суд установил, что они не выполнили эту обязанность. Мужчина later умер от нелеченого заболевания.

Задержание женщин на станции Fürstenwalde было связано с невыполненным шестилетним тюремным сроком в связи с их осуждением за тяжкое преступление. Преступление, за которое они были осуждены, включало телесные повреждения, повлекшие смерть, и жестокое обращение с недееспособным лицом.

Читайте также: