- Мать была признана невинной в нанесении более 30 ножевых ран.

Мужчина, который более 30 раз ударил свою мать ножом, был признан невменяемым и помещен в психиатрическую больницу. 38-летний мужчина был признан невиновным в убийстве по решению суда в Аурихе в Остфрисланде, но будет содержаться в лечебном учреждении для душевнобольных неограниченное время, как заявил представитель суда после вынесения приговора.

Представитель суда не сомневался в том, что преступление было совершено. "Это был случай убийства". Обвинение сообщило, что спор между ними обострился в середине февраля в их общем жилище в Нордене, Германия. Сын набросился на свою мать с кухонным ножом, в результате чего на голове, плече и руках матери осталось несколько порезов и колотых ран. Раны матери были настолько серьезными, что она умерла от потери крови.

Сын признался в преступлении полиции и в суде, как заявил представитель суда, но не помнил, что спровоцировало ссору. Приговор еще не вступил в силу.

Представитель суда объяснил, что в решении суда сказано: "Установлено: сын не отвечает за убийство из-за психического заболевания, но останется в лечебном учреждении для душевнобольных неограниченное время". После вынесения приговора начались обсуждения между медицинскими работниками о будущем лечении и уходе за сыном.

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