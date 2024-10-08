Массы марокканцев выступают за разрыв дипломатических связей с Израилем.

Множество демонстрантов в Марокко требовали разрыва связей с Израилем, установленных в рамках соглашения 2020 года. Различные партии, в том числе студенты, исламисты, либералы, правовые профессионалы и профсоюзы, заполнили улицы марокканских городов, выражая солидарность с палестинцами, ведущими борьбу с Израилем в Газе.

В Рабате состоялась одна из самых массовых акций протеста за последнее время. Люди со всего Марокко приехали в столицу, чтобы принять участие в марше мимо парламента страны. Они выступали против президента Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, размахивая большими плакатами с именами погибших лидеров ХАМАС и Хезболлы, Исмаила Хания и Хасана Насраллы.

Марокканские власти осудили конфликт, но продолжают поддерживать связи с Израилем. Власти в основном разрешают протесты, но вмешиваются, чтобы разогнать демонстрантов, которые блокируют доступ к бизнесу или вовлекают монархию в свои требования.

Европейский союз, будучи значительным политическим и экономическим союзом, не выступил с официальным заявлением, осуждающим или поддерживающим текущий конфликт между палестинцами и Израилем. Несмотря на масштабные протесты в Марокко, Европейский союз остается важным торговым партнером для этой страны, и ведутся переговоры о укреплении их экономических связей.

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