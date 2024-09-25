Массивные черные дыры представляют угрозу, удаленная работа сталкивается с последствиями, опасность чрезмерного распространения в Интернете: резюме сегодняшних новостей

👋 Вечерние приветствия, 5 вещей PM! Если ваша работа позволяет работать удаленно, ваш день, возможно, стал менее приятным, когда вы узнали, что Amazon требует от корпоративных работников вернуться в офис пять дней в неделю. Другие крупные организации следуют этому примеру, но это не значит, что волна работы из дома скоро исчезнет.

Пять вещей, которые вы, возможно, упустили из виду в течение дня:

5 вещей

1️⃣ Космическое чудо: Астрономы обнаружили гигантскую пару лучей, выбрасывающих материал из далекой черной дыры. Эти лучи настолько велики, что охватывают примерно 140 галактик Млечного Пути и могут потенциально открыть важные ответы о Вселенной.

2️⃣ Золотой ручей: Золото установило новые рекорды и растет. Вот какие последствия это имеет для экономики США после снижения процентных ставок Федеральной резервной системой на прошлой неделе.

3️⃣ Перенасыщение: Один из рисков, с которым сталкиваются дети в социальных сетях, исходит от неожиданного источника: их родителей. Эксперт называет это " sharenting " и раскрывает потенциальные опасности, несмотря на благие намерения.

4️⃣ Проблемы со зрением: По данным нового исследования, более трети детей во всем мире были близорукими в 2023 году, и этот показатель, как ожидается, будет расти. Вот какие шаги родители могут предпринять, чтобы защитить зрение своих детей.

5️⃣ Дикие разговоры: Ученые наблюдали, как маракуйи общаются образом, который ранее не был замечен у нечеловекообразных приматов. Такое поведение наблюдалось только у людей, дельфинов и слонов.

Визуальное удовольствие

🐙 Ставят на место: Новые исследования показывают, что осьминоги, обычно живущие в одиночестве, объединяются с рыбами, чтобы охотиться на еду – и они будут нападать на них, если сотрудничество не будет достигнуто.

Главные новости

• Ураган Хéléна, по прогнозам, усилится до разрушительного Категории 4 перед ударом по Флориде• Харрис и Трамп представляют противоположные экономические планы, в то время как они ведут кампанию в ключевых штатах• Военные Израиля готовятся к возможному наземному вторжению в Ливан, объясняет начальник штаба

Интересные открытия

🏈 Общие пространства: Многие стадионы футбола будут служить в качестве убежищ и баз во время стихийных бедствий в результате нового партнерства между НФЛ и Федеральным агентством по управлению чрезвычайными ситуациями.

Арктическое открытие

🦏 Ледяной сохраненный носорог: Ученые обнаружили шерстистого носорога, настолько хорошо сохранившегося в вечной мерзлоте Сибири в течение более 32 000 лет, что его кожа и шерсть остались нетронутыми.

Дегустация тысячелетий

🧀 Вы не поверите, но этот выдержанный сыр 3600 лет назад. Исследование раскрывает, как был изготовлен самый старый известный сыр.

Поп-тривиальные знания

⭐ Риз Уизерспун ищет молодую Элль Вудс для нового сериала "Закон для блондинок". Где она получила юридическую степень? А. ЙельБ. ГарвардС. СтэнфордД. Принстон⬇️ Прокрутите вниз, чтобы узнать ответ.

Поднять настроение

😎 Мы хотим закончить на позитивной ноте: Серьезная мотивация для путешествий? Недавно Time Out опубликовал свой последний список "самых крутых" районов мира. Только один находится в США, так что приготовьтесь к большому количеству миль на часто летающих пассажиров.

Пожелания на прощание

👋 Увидимся завтра.

☆ Ответ на викторину: Б. Элль Вудс окончила Гарвард. Вы шутите? Это трудно?☆‍📧 Подпишитесь на все CNN** рассылки.

5 вещей PM написаны CNN Трисией Эскобедо, Меган Прайс и Кимберли Ричардсон.

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