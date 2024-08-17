- Массивное колесо обозрения загорелось во время события, в результате чего около 30 человек получили травмы.

Масштабное празднование проходит на фестивале в Хайфилде возле Лейпцига, где тысячи людей находятся в приподнятом настроении. К сожалению, колесо обозрения внезапно загорелось, в результате чего два вагончика были полностью уничтожены пламенем. По данным полиции, более 30 человек получили травмы, в основном из-за отравления дымом. Представитель немецкого пресс-агентства был проинформирован полицейским чиновником о ситуации.

Лидер немецкого Красного Креста сообщил, что двое человек получили серьезные травмы. Сначала спикер полиции не смог подтвердить это заявление. Среди пострадавших были четыре полицейских. Не было предоставлено никакой информации о возрасте или поле жертв.

Первый вагончик колеса обозрения загорелся вчера вечером около 21:00. Затем огонь распространился на следующий вагончик, в результате чего оба были полностью разрушены.

Гидо, житель Кёльна, присутствовавший на фестивале, поделился своим тревожным опытом. Он рассказал, что колесо обозрения внезапно ускорилось, а горящие вагончики находились на его самой высокой точке. Затем наступила напряженная тишина, как описал 58-летний мужчина.

Спасатели начали осторожно спускать людей с колеса обозрения, как свидетельствуют очевидцы. Два пострадавших вагончика были полностью сгорели, как сообщил корреспондент dpa на месте. Представитель пожарной службы подтвердил через 30 минут после начала инцидента, что ситуация под контролем.

Фестиваль на озере Штормталь, крупное рок- и поп-мероприятие с около 30 000 посетителей, было временно приостановлено. Примерно через час после начала пожара на сцене объявили, что все в безопасности. Фестиваль должен был возобновиться в 22:30 с выступлением Cro и действительно возобновился около полуночи.

После пожара атмосфера была приглушенной. Рихард, посетитель из района Харц, выразил сомнения в том, следует ли продолжать концерты. 27-летний мужчина позже похвалил организаторов за четкую коммуникацию. "Нас информировали о том, что произошло", - сказал он.

Бастиан из Лейпцига также отметил быструю реакцию экстренных служб. Он сказал, что многие посетители решили отправиться в свои палатки на ночь, чтобы поговорить об инциденте. 33-летнего мужчину это особенно тронуло.

Штефани из Верау в Саксонии была потрясена до глубины души. Она только что вышла из колеса обозрения за несколько минут до начала пожара. "Мы почувствовали запах, похожий на пластик, и решили, что он исходит от лагеря", - рассказала она. Вид горящих вагончиков ошеломил ее.

После инцидента с колесом обозрения наступила мертвая тишина, когда люди пытались осознать происходящее. Несмотря на инцидент, организаторы смогли убедить всех, что фестиваль продолжится, создавая странный контраст.

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