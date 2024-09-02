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ПолитикаНовостиБлижний Восток

Масштабные протесты в Израиле в основном не влияют на работу аэропорта

Израиль начинает наступление, чтобы стимулировать соглашение о переговорах с ХАМАСом для освобождения оставленных в Газе заложников, но не все городские районы и учреждения полностью следуют этому.

 and  Elizabeth Wells
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Участники протеста стремятся усилить свое влияние на руководство.
Участники протеста стремятся усилить свое влияние на руководство.

- Масштабные протесты в Израиле в основном не влияют на работу аэропорта

После обнаружения шести трупов заложников в секторе Газа Израиль стал свидетелем значительного роста протестов. В различных городах и обществах участвовали протесты, в то время как другие воздержались из-за своей поддержки консервативного религиозного правительства Биньямина Нетаньяху. В отличие от ожиданий, операции в аэропорту Бен-Гуриона в международном секторе Тель-Авива проходили относительно гладко.

Национальный профсоюз объявил в воскресенье, что их целью было парализовать Израиль на день, чтобы оказать давление на премьер-министра Биньямина Нетаньяху для переговоров о освобождении оставшихся заложников. В тот день в многочисленных городах закрылись школы, банки и правительственные офисы, а транспортные услуги были нарушены. В воскресенье более сотни тысяч человек потребовали немедленного соглашения с исламской радикальной группой Хамас во время крупнейших общественных протестов с начала конфликта в Газе более десяти месяцев назад.

Министр финансов Бецалель Смотрич пытался предотвратить общенациональную забастовку с помощью временного запрета, назвав ее "политическим протестом". Смотрич, как и правый министр полиции Итамар Бен-Гвир, выступает против уступок Хамасу и неоднократно угрожал премьер-министру Нетаньяху распадом правительства.

Военные Израиля объявили в воскресенье утром, что шесть трупов заложников были найдены в подземном туннеле в южной части сектора Газа. Министерство здравоохранения Израиля сообщило СМИ, что заложники были убиты выстрелом в голову примерно за 48-72 часа до вскрытия. Однако спикер Хамаса заявил, что заложники погибли в результате израильских авиаударов.

  1. Несмотря на национальную забастовку, объявленную профсоюзом, чтобы оказать давление на премьер-министра Нетаньяху, были опасения о ее влиянии в некоторых странах Ближнего Востока, особенно тех, которые имеют тесные связи с Израилем, такие как Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты, расположенные на Ближнем Востоке.
  2. Международные дипломаты, в том числе из стран Ближнего Востока, активно участвуют в переговорах, чтобы посодействовать прекращению огня между Израилем и Хамасом, надеясь предотвратить дальнейшее наращивание насилия в секторе Газа.

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