Масштабная забастовка с целью достижения соглашения с ХАМАСом

В Израиле царит мрачное чувство приятия: под контролем ХАМАС погибли еще шестеро заложников. Негодование и скорбь толкают десятки тысяч людей на улицы. Также планируется общенациональная забастовка, чтобы побудить премьер-министра Нетаньяху вернуть оставшихся заложников из Газы.

Давление на израильское правительство с целью заключить сделку с ХАМАС усиливается после того, как тела шести погибших заложников были найдены в секторе Газа. Израильский центральный профсоюз "Histadrut" объявил всеобщую забастовку на понедельник, чтобы добиться освобождения оставшихся заложников в Газе, члены семей похищенных и лидер оппозиции Яир Лапид призвали к демонстрациям. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил шок по поводу обнаружения погибших. В то время как в течение дня десятки тысяч человек приняли участие в митинге в Тель-Авиве, требуя освобождения оставшихся заложников. Протесты также вспыхнули в других городах.

Арнон Бар Давид, вице-президент "Histadrut", заявил: "Только наше вмешательство может потрясти тех, кто нуждается в потрясении", имея в виду правительство Нетаньяху, обвиняемое в препятствовании сделки с ХАМАС путем предъявления новых требований. "Весь израильский экономический сектор будет участвовать в полной забастовке" с понедельника утром в 6 часов, написал Бар Давид.

Члены семей заложников уже призвали к всеобщей забастовке и просили профсоюзной поддержки. Цель состоит в том, чтобы побудить правительство быстро заключить сделку об освобождении заключенных, объяснил коллектив семей и форум пропавших без вести. Лапид поддержал эти требования.

Министр: Кабинет должен пересмотреть решение

Министр обороны Израиля Йоав Галант ясно выразил свою позицию: кабинет должен пересмотреть решение, принятое в четверг, о сохранении военного присутствия Израиля в коридоре Филадельфии, потребовал он. Эта пограничная зона между сектором Газа и Египтом является предметом спора в переговорах о прекращении огня.

Всего через одиннадцать месяцев после того, как исламское движение ХАМАС начало свою атаку на Израиль, израильская армия обнаружила тела шести заложников внутри туннеля в Рафахе, на юге Газы, в субботу. Пять из них были похищены во время атаки ХАМАС на фестиваль "Нова музыка" в южной части Израиля 7 октября. Молодая женщина, которая теперь найдена мертвой, была похищена из кибуца Беэри.

Среди погибших был гражданин Израиля и США Херш Голдберг-Полин. Его родители, которые недавно выступили на съезде Демократической партии, призвали: "Помните нашего сына".

Массовые демонстрации в Тель-Авиве

После обнаружения шести тел десятки тысяч израильтян приняли участие в митинге в Тель-Авиве. Демонстранты маршировали по центральным улицам города, размахивая сине-белыми национальными флагами, держа плакаты и скорбя о погибших. Символические гробы стояли в сердце города. Протестные акции также проходили в других городах, в том числе в Иерусалиме, где участники блокировали улицы и скандировали возле резиденции премьер-министра Нетаньяху. Аэрофотосъемка показала, как главная улица Тель-Авива заблокирована демонстрантами, держащими портреты заложников.

Демонстранты требовали от правительства немедленного заключения сделки о прекращении огня в конфликте в Газе и освобождении заложников, удерживаемых ХАМАСом в обмен на палестинских заключенных. Переговоры между Израилем и ХАМАС, посредничаемые США, Катаром и Египтом, застопорились уже несколько месяцев.

"Мы не оставим их", - скандировали протестующие, выражая поддержку заложникам.

Министерство здравоохранения Израиля объявило в воскресенье предварительные результаты вскрытий погибших. Они показали, что шесть человек "были убиты боевиками ХАМАС из близкого расстояния выстрелами, примерно за 48-72 часа до вскрытия".

По данным источников ХАМАС, опубликованным в воскресенье, имя Голдберга-Полина было в "списке ХАМАС для обмена в случае прекращения огня". СМИ сообщают, что трое из тех, кто теперь умерли, должны были быть освобождены в рамках любой сделки.

Критики обвиняют Нетаньяху в том, что он продлевает конфликт в Газе ради политических выгод. В воскресенье, в разговоре с родителями заложника Александра Лобанова, Нетаньяху попросил "прощения (...) за то, что не смог вернуть Сашу живым".

Шольц, опубликовав сообщение на онлайн-платформе X, написал: "Печальные новости о шести заложниках, найденных мертвыми в секторе Газа, оставляют нас скорбящими и разгневанными". Шольц также подчеркнул, что "террористы ХАМАС несут ответственность за смерть этих жертв, в том числе немецко-израильского родственника". Погибшая заложница Кармель Гат - сестра по браку немецко-израильского Ярдена Роман-Гат, который был освобожден из плена ХАМАС в ноябре.

7 октября боевики ХАМАС, по данным Израиля, убили 1205 человек и похитили 251 заложника, силой отправив их в Газу. Eleven месяцев спустя, согласно последним данным Израиля, 97 заложников все еще удерживаются ХАМАСом и другими радикальными палестинскими группами, при этом 33, по данным, умерли. Израиль проводит постоянные крупномасштабные военные операции в секторе Газа в ответ на атаку ХАМАС.

По данным ХАМАС, которые нельзя проверить независимо, более 40 700 человек погибли с октября. Посредники, США, Катар и Египет, не смогли достичь соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников уже несколько месяцев.

Комиссия, созданная для ведения переговоров между Израилем и ХАМАС, находится под давлением с целью добиться освобождения оставшихся заложников после обнаружения еще шести погибших. Распознавая остроту ситуации, Комиссия должна усилить свои усилия по возобновлению застопорившихся переговоров с США, Катаром и Египтом, гарантируя безопасное возвращение оставшихся заложников.

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