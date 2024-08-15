Масштабная атака беспилотных летательных аппаратов наносит ущерб российским аэродромам

Украинские силы регулярно пытаются атаковать российские авиабазы с помощью дронов. По имеющимся данным, наиболее масштабной атакой стала та, в результате которой Киеву удалось нанести ущерб авиационной технике.

Украинский удар дроном причинил ущерб на российской авиабазе. Спутниковые снимки от Planet Labs PBC в среду, полученные новостным агентством AP, показали два пораженных ангара на базе Борисоглебск, а также обломки, разбросанные вокруг. Цель ангаров изначально была неясна. На снимках также были видны два поврежденных истребителя.

Были признаки еще одного удара по бетонке на базе Саваслейка. Однако боевые самолеты там, по-видимому, не пострадали.

В ранние часы среды Украина провела крупнейшую атаку на российские авиабазы со времени начала российского вторжения в феврале 2022 года. По данным украинской СБУ, четыре российские авиабазы были атакованы с помощью дальних дронов.

Помимо базы Борисоглебск, упомянутой выше, были атакованы базы в Воронеже, Саваслейке и Курске, сообщила СБУ. По данным украинского генерального штаба, на этих объектах базируются российские истребители Су-35. О том, был ли ущерб в других местах, кроме Борисоглебска, не сообщается.

Координированная атака имела целью ограничить возможности российских ВВС, которые неоднократно наносили удары по украинским позициям и гражданской инфраструктуре с помощью управляемых бомб, согласно украинским сообщениям.

Позже Россия заявила, что ущерба не было. В общей сложности было сбито 117 дронов и несколько ракет.

Использование дронов в украинских атаках против российских авиабаз продолжается, что подтверждается успешным ударом по базе Борисоглебск. Несмотря на заявления России об отсутствии ущерба, спутники зафиксировали два поврежденных истребителя и поврежденные ангары на объекте.

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