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ТехнологииНовостиСанкция

Маск опровергает заявления о подарке Кибергруза Кадырову

Глава Чечни Кадыров заявил в видео, что получил подарок от CEO Tesla Маска, однако позиция Маска по поводу якобы подаренного не уточняется.

 and  James Williams
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- Маск опровергает заявления о подарке Кибергруза Кадырову

Элон Маск, CEO Tesla, опроверг утверждения о том, что он подарил Cybertruck лидеру Чечни Рамзану Кадырову. В ответ на пост автора Сэта Абрамсона на платформе X Маск заявил: "Вы действительно настолько наивны, чтобы поверить, что я подарю Cybertruck российскому военному лидеру?" Он назвал это еще одним примером обмана со стороны mainstream-медиа.

Ранее Кадыров объявил о владении Tesla Cybertruck в своем Telegram-канале, утверждая, что Маск подарил ему "Киберзверя". В видео, снятом в столице Грозном, 47-летний Кадыров был запечатлен в пуленепробиваемом жилете и позировал рядом с пулеметом, установленным на грузовике. В клипе Кадыров сказал: "Элон, спасибо!", но неясно, был ли это подарок. Он также упомянул, что "Киберзверь" скоро будет использоваться в конфликте России с Украиной.

Как и многие другие российские чиновники, Кадыров находится под западными санкциями. Видео также служит демонстрацией Западу того, что богатые и влиятельные в России все еще могут приобретать роскошные товары, запрещенные из-за санкций. Эти люксовые импорты осуществляются через посредников за рубежом. Кадыров, например, имеет тесные связи с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Кадырова критикуют во всем мире за нарушения прав человека. Правозащитники также обвиняют его в политических убийствах, пытках заключенных и похищениях. Он часто назначает родственников на государственные должности и систематически нарушает законы с молчаливого согласия Кремля.

Санкции против Кадырова не помешали ему хвастаться владением Tesla Cybertruck, что Маск опровергает. Несмотря на санкции, Кадыров все еще может получать роскошные товары, такие как Cybertruck, часто через посредников в других странах.

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