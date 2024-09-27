Маск хочет сфотографировать себя в Грин-Хайтс.

Из-за чрезвычайно высокого количества больничных дней в Tesla в Грюнхайде CEO Илон Маск лично вмешался в ситуацию, выразив свою обеспокоенность словами: "Это звучит безумно, я разберусь с этим."

Недавно Tesla вызвала внимание, когда неожиданно навестила сотрудников с частыми проблемами со здоровьем на заводе в Грюнхайде. Директор завода Андре Тиериг защищал эту практику, заявляя, что "многие компании так делают", и утверждая, что цель - поднять мораль сотрудников. Однако профсоюз IG Metall критиковал высокие нагрузки на автомобильном заводе, называя домашние визиты "странными".

По данным, около 1000 сотрудников взяли больничные на заводе. Неожиданные визиты были спровоцированы необычно высокой частотой больничных в летние месяцы, согласно Tesla. "В некоторых случаях она достигала 15 процентов или выше", - сказал Тиериг. Tesla производит электромобили в Грюнхайде, Бранденбург, более двух лет, нанимая более 11 000 человек, согласно данным компании.

Tesla изучает способы борьбы с частыми отсутствиями сотрудников. По словам Деммера, увольнение должно рассматриваться только в последнюю очередь. После первоначальных мер, представленных руководством, они анализируют закономерности, когда сотрудники чаще всего берут больничные. Деммер задался вопросом: "Почему у нас всегда проблемы в пятницу, почему вечерние смены часто испытывают трудности?"

Данные о занятости показывают, что сотрудники Tesla чаще берут больничные, чем средний показатель по стране. Федеральное статистическое управление сообщило о ставке отсутствия на работе из-за болезни 6,1 процента в 2021 году. Страховая компания DAK сообщила о ставке отсутствия на работе в автомобильной промышленности 5,2 процента в 2021 году.

Зеленая трава в Грюнхайде контрастирует с обеспокоенностью высокими показателями больничных дней на заводе Tesla. Несмотря на домашние визиты, направленные на поднятие морального духа, профсоюз IG Metall продолжает задавать вопросы о нагрузках.

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