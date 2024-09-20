Маск якобы удаленно отключил кибергрузовик Кейдроу.

Некоторое время назад лидер Чечни Рамзан Кадыров похвастался владением Cybertruck в Грозном. Однако сейчас их отношения, похоже, испортились. В Telegram Кадыров жалуется, что автомобиль не работает. Теперь он обвиняет CEO Tesla, Илона Маска.

Кадыров обвиняет Маска в тайном отключении Tesla Cybertruck, который он якобы получил от Маска в августе. По словам Кадырова, Маск "недавно отключил" Cybertruck удаленно.

В своем посте Кадыров выразил свое недовольство, сказав: "Илон Маск, это неправильно. Ты даришь дорогие подарки, а потом отключаешь их удаленно? Как ты можешь так поступать, Илон? Это ли твой стиль?". Он также описал это как "немужское" поведение.

В августе Кадыров поделился видео, на котором он ездит по Грозному на Cybertruck, футуристическом пикапе от американского производителя электромобилей Tesla. Автомобиль был характерно украшен пулеметом, установленным на крыше.

Выразив благодарность Маску за подарок, Кадыров выразил восхищение техногением, назвав его "величайшим гением нашего времени", "специалистом" и "великим человеком". Он также пригласил Маска посетить его в России. Позже Кадыров раскрыл, что Cybertruck был использован в бою в Украине и показал отличные результаты.

Однако Маск опровергает утверждение о том, что когда-либо дарил Кадырову Cybertruck, назвав это "лже" в интервью. Кадыров, который правит Чечней железной рукой уже более 17 лет, является близким союзником президента России Владимира Путина и отправил войска поддержать вторжение России в Украину. Tesla представила прототип Cybertruck в 2019 году, и производство началось в прошлом году.

Несмотря на то, что он является членом Российской Федерации, отношения Кадырова с CEO Tesla Илоном Маском, похоже, напряжены из-за обвинений в отключении Cybertruck удаленно. Ранее Кадыров публично демонстрировал Tesla Cybertruck в Грозном, выражая свое восхищение Маском.

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