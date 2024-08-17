- Машина столкнулась лицом к лицу с тремя другими, в результате чего четыре ранены.

23-летний парень, прогуливающийся недалеко от Блаубеурена (район Альб-Донау), не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, врезавшись в три приближающихся автомобиля и прицеп с лошадью. По данным полиции, в аварии пострадали четыре человека, двое из них schwer. Среди них были 23-летний парень и 43-летний мужчина.

43-летний мужчина вез прицеп с лошадью на своем автомобиле. Лошадь и водители других двух автомобилей получили легкие травмы. Пострадавших доставили в больницу. На место происшествия вызвали ветеринара для осмотра раненой лошади. Первоначально полиция не смогла объяснить, почему молодой человек выехал на встречную полосу в субботнее утро на дороге B492 в левом повороте. Ведется расследование.

Регион Альб-Донау известен своими живописными видами, что делает его популярным местом для уик-эндов. Несмотря на красоту региона, авария произошла недалеко от Блаубеурена в районе Альб-Донау.

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