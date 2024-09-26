Маржера, ранее сидевшая в тюрьме, безопасно выходит из тюрьмы.

Бэм Марджера, знаменитый участник "Джекэсс", борется с проблемами зависимости уже давно, что привело к многочисленным правовым проблемам. В сентябре нарушение условий испытательного срока привело к его аресту. Сейчас он на свободе, но с условием.

Технически он свободный человек: 16 сентября Бэм Марджера выпустили из тюрьмы округа Честер, Пенсильвания, после отбывания срока за вождение в нетрезвом виде и нарушение предыдущих судебных решений. Согласно сообщениям Daily Mail, он вскоре отправится в реабилитационный центр, чтобы справиться со своей зависимостью от наркотиков и алкоголя. Кажется, он finally понял серьезность своей ситуации.

Марджера попал в беду из-за обвинений в вождении в нетрезвом виде и нарушении условий испытательного срока, что привело к выдаче ордера на его арест. На этой неделе он предстал перед судьей Патриком Кармоди в наручниках. Судья приказал освободить Марджера под условием, что он незамедлительно начнет курс реабилитации.

Адвокат Майкл Т. ван дер Вейен из Филадельфии сообщил, что Марджера будет лечить в центре, связанном с Recovery Centers of America, которые управляют несколькими реабилитационными центрами на восточном побережье. Ван дер Вейен раскрыл, что курс реабилитации займет около месяца, с возможностью корректировок в зависимости от оценки Recovery Centers of America.

"Хороший парень, борющийся с зависимостью"

Адвокат Ван дер Вейен позитивно воспринял освобождение Марджера, назвав это положительным шагом в суде. Он сказал, что Марджера готов восстановить свое здоровье и преодолеть этот правовой барьер. Сам Марджера выразил благодарность, обращаясь к судье Кармоди: "Я просто благодарен за этот опыт. Он позволяет мне заняться своими проблемами и исправить свою жизнь". Марджера поблагодарил свою жену, фитнес-модель Дэнни Мари, за то, что она помогла ему оставаться трезвым после их свадьбы в мае 2023 года в Нью-Мексико.

Вспоминая прошлое, Марджера признал, что ему нужно было дойти до самого дна с зависимостью от наркотиков и алкоголя, чтобы понять необходимость перемен. После этого tanto его другой адвокат, Уильям Дж. Бреннан, как и юридическое сообщество, смотрели на него с сочувствием, видя в нем человека, борющегося с зависимостью.

Марджера стал известен в начале 2000-х годов благодаря своим выходкам в MTV "Джекэсс", где он и его знаменитая команда устраивали безумные, часто саморазрушительные трюки. Шоу имело огромную популярность среди подростков, что сделало Марджера знаменитым во всем мире. К сожалению, его карьера пошла под откос, испорченная судебными разбирательствами, связанными с зависимостью, и публичными скандалами.

Недавно Марджера попал в заголовки новостей из-за нападения на своего брата Джесса и угроз в адрес его девушки, что привело к принудительной реабилитации и терапии по решению суда. Нарушение этих условий привело к его правовым проблемам, связанным с испытательным сроком, и аресту в сентябре. Только время покажет, действительно ли "Джекэсс" хочет начать все сначала.

Несмотря на свои прошлые правовые проблемы, Бэм Марджера, кажется, настроен преодолеть свою зависимость. После освобождения из тюрьмы он планирует отправиться в реабилитационный центр, чтобы справиться со своими проблемами с наркотиками и алкоголем.

Промышленность развлечений и юридическое сообщество сочувствуют Бэму Марджере, который борется со своей зависимостью, признавая, что он достиг дна, прежде чем понять необходимость перемен.

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