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Мартин Маккачон раскрывает свое решение разойтись

Звезда "Любníkвбольшстиседка expérimentрует горький поворот в своем браке: её супруг Джек заканчивает почти двухдесятилетний союз.

 and  Ksenia Johnson
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Мартин Маккутьюшен и её супруг Джек, как это было изображено в октябре 2009 года, решили разойтись.
Мартин Маккутьюшен и её супруг Джек, как это было изображено в октябре 2009 года, решили разойтись.

- Мартин Маккачон раскрывает свое решение разойтись

Ее популярный персонаж, скорее всего, Натали из рождественского фильма "Любовь, на самом деле", где она находит свое счастье с персонажем Хью Гранта. На самом деле, Martine McCutcheon (48) рассталась со своим мужем Jack McManus после 18 лет брака - это было его решение. Она объявила об этом разрыве в своей истории Instagram, обратившись к своим 620 000 подписчикам 22 августа.

Решение было его

В заявлении McCutcheon четко дала понять, что развод был его выбором: "После тщательных размышлений Джек принял решение, что в наших лучших интересах расстаться после 18 лет, и я поддерживаю его решение".

McCutcheon также выразила благодарность их девятилетнему сыну Rafferty и заверила, что их основная цель - обеспечить его благополучие. "Мы оба рады продолжать быть родителями для Раффати в течение всей нашей жизни", - добавила актриса. Это "трудное время", но она желает своему бывшему мужу "всех любви, счастья и радости в новом этапе его жизни".

Martine McCutcheon и Jack McManus, музыкант, впервые встретились в Лондоне в начале 2000-х годов. Это было "любовь с первого взгляда". Они поженились на берегу озера Комо в Италии в 2012 году. Их сын родился в 2015 году.

Она хвалила его всего две недели назад

За две недели до этого McCutcheon поделилась радостными фотографиями из отпуска в своей истории и написала: "Нет облаков на горизонте". Она также отметила день рождения своего мужа этим месяцем в Instagram с трогательным сообщением и множеством фотографий из их отношений. "Ты знаешь, что я люблю тебя больше всего", - написала она, среди прочего, но также намекнула на "новую главу" тогда.

В своем Instagram-посте, посвященном дню рождения Джека, Martine выразила свою любовь и упомянула потенциальную новую главу, возможно, намекая на предстоящий развод. Тем не менее, всего через две недели она объявила о разрыве в своей истории Instagram.

Несмотря на развод, Martine подчеркнула в своем заявлении, что они с Джеком полностью посвящены благополучию их сына, демонстрируя уровень понимания и сотрудничества в это трудное время.

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