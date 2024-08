- Мармуш остается верным соглашению: "придерживается сделки с похотливым настроением"

Омар Мармуш остается в «Айнтрахте» Франкфурт. Клуб объявил об этом перед вторым туром Бундеслиги в субботу (15:15/Sky) против «Хоффенхайма» 1899. Ходили упорные слухи о переводе 25-летнего форварда.

"Омар всегда был важной фигурой в нашей команде. Он никогда не планировал уходить и сосредоточен на наших задачах и целях", - заявил спортивный директор "Айнтрахта" Маркус Крёше. Решение Мармуша остаться имеет большое значение.

"Очень приятно, что он остается", - сказал главный тренер СГЕ Дино Топпмёллер. Он часто общался с египтянином. Мармуш поделился с ним, что чувствует себя комфортно, ощущает уважение в раздевалке и ценит сотрудничество с тренерским штабом. Фанаты тоже на его стороне. "Я думаю, это факторы, которые, я считаю, важнее для меня и для него, чем, возможно, несколько лишних евро".

