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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Мармуш остается верным соглашению: "придерживается сделки с похотливым настроением"

Будущее форварда «Айнтрахта Франкфурт» Омара Маруша определено. Футболист продолжит свой путь в Гессене. Тренер выражает удовлетворение.

 and  Hanna Hofmann
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- Мармуш остается верным соглашению: "придерживается сделки с похотливым настроением"

Омар Мармуш остается в «Айнтрахте» Франкфурт. Клуб объявил об этом перед вторым туром Бундеслиги в субботу (15:15/Sky) против «Хоффенхайма» 1899. Ходили упорные слухи о переводе 25-летнего форварда.

"Омар всегда был важной фигурой в нашей команде. Он никогда не планировал уходить и сосредоточен на наших задачах и целях", - заявил спортивный директор "Айнтрахта" Маркус Крёше. Решение Мармуша остаться имеет большое значение.

"Очень приятно, что он остается", - сказал главный тренер СГЕ Дино Топпмёллер. Он часто общался с египтянином. Мармуш поделился с ним, что чувствует себя комфортно, ощущает уважение в раздевалке и ценит сотрудничество с тренерским штабом. Фанаты тоже на его стороне. "Я думаю, это факторы, которые, я считаю, важнее для меня и для него, чем, возможно, несколько лишних евро".

"Комиссия в 'Айнтрахте' Франкфурт, возглавляемая Маркусом Крёше, довольна решением Омара Мармуша остаться".

" despite rumors of a potential transfer, The Commission supported Omar Marmoush's decision to commit to Eintracht Frankfurt."

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