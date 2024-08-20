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ОбществоНовостиразвлечения

Марло Томас отдает дань уважения своему супругу Филу Донахью в трогательной дань уважения.

В воскресенье в связи с кончиной Фила Донохью его жена Марло Томас поделилась воспоминаниями о нем.

 and  Anthony Ross
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Фил Доняхю и жена Марло Томас в 2020 году.
Фил Доняхю и жена Марло Томас в 2020 году.

Марло Томас отдает дань уважения своему супругу Филу Донахью в трогательной дань уважения.

Томс опубликовал фотографию на их общем аккаунте в социальных сетях, на которой они оба сидят на самокате, с подписью "Одна из моих самых дорогих фотографий Фила и меня, сделанная во время нашего отпуска".

К сожалению, я должен сообщить вам грустную новость о том, что мне пришлось пережить потерю моего дорогого партнера прошлой ночью. В результате я временно приостанавливаю свою деятельность на этой платформе, чтобы позаботиться о своем благополучии и поддержать многочисленных людей, которые заботились о Филе и любили его.

Тем не менее, я чувствовал необходимость выразить свою благодарность за множество искренних сообщений и слова поддержки, которые поступали, а также признать теплый и щедрый дух, с которым вы позволили Филу и мне делиться нашими общими историями на протяжении многих лет.

Дуэт был женат 44 года.

"Моя карьера была сосредоточена на связи с аудиторией, и Фил находил радость в нашем тесном сообществе здесь. Я уверен, что он был бы глубоко тронут всеми сердечными воспоминаниями и трибутами, которые вы делитесь", - добавил Томс.

Клип его гостевого появления на шоу Донован в 1977 году появился в понедельник. Во время шоу Томс продвигал свой фильм "Воры", и Донован ласково похвалил его, сказав: "Вы действительно очаровательны".

На что она ответила: "Вы потрясающие! Я также выразила свою признательность, когда мы были вне эфира, и хотела бы повторить, что вы добры, щедры и цените женщин. Женщина в вашей жизни очень счастлива".

Пара позже поженилась через три года.

Томс решил поделиться видео на своем канале YouTube в 2012 году, прокомментировав "Я встретил Фила на шоу Донован в 1977 году - химия была мгновенной!"

Несмотря на грустные новости, Томс нашел утешение в потоке развлекательных воспоминаний и трибутов от их общей аудитории, напоминающих ему о радости, которую Фил находил в их тесном сообществе. В память о их дорогих годах вместе они могут планировать специальное мероприятие, полное развлечений, чествуя вклад Фила в их общий путь.

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