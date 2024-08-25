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СпортНовостиБоруссия Дортмунд и

Марко Реус наслаждается блаженным моментом в городе царства ангелов.

 and  Yaroslav Smith
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По прибытии в Галакти, Марко Ройс сразу же был обучен значительному жесту, который имеет...
По прибытии в Галакти, Марко Ройс сразу же был обучен значительному жесту, который имеет considerable importance для поклонников Галакти и местного населения Лос-Анджелеса, как он раскрыл после впечатляющего дебюта.

Марко Реус наслаждается блаженным моментом в городе царства ангелов.

Марко Ройс, бывшая звезда "Дортмунда", впечатляет на дебюте в "ЛА Гэлакси"! Он успевает забить гол, сделать голевую передачу и сделать приятный жест для фанатов в течение получаса своей дебютной игры за "Гэлакси". Для новичка не может быть лучше.

Марко Ройс наслаждался значением своего дебютного гола за "ЛА Гэлакси". "Тренеры сказали мне, что этот жест имеет большое значение для фанатов "Гэлакси" и жителей Лос-Анджелеса", - сказал Ройс после матча после своего сенсационного дебюта в Главной лиге MLS со своей новой командой. Через 15 минут после выхода на замену он помог открыть счет Рики Пуигу (76-я минута). Всего через восемь минут он сам забил второй гол в ворота "Атланты Юнайтед". После гола за свою бывшую команду, где играли Дэвид Бекхэм и Златан Ибрагимович, онformed the letters L and A with his digits.

"Приятно, что мы выиграли эту игру", - сказал Ройс. Перед его решающим участием в 1:0 "Гэлакси" не использовал пенальти и упустил преимущество против "Юнайтед". Когда Ройс и двое его товарищей вышли на поле на 62-й минуте, атмосфера tanto в стадионе, как и на поле изменилась. "Я весь день был взволнован и ждал этой игры", - сказал Ройс. В плане физической формы он оценивает себя на 70-80% и ожидает улучшения в ближайшие недели.

Ройс получил рабочую визу только накануне и был готов играть. Он официально подписал контракт с "ЛА Гэлакси" сроком на два с половиной года. Его пребывание в "Боруссии Дортмунд" закончилось после 12-летней карьеры. Кроме пробок, он в восторге от своей новой обстановки в Городе ангелов, отмечая дружелюбие местных жителей и, безусловно, погоду, которая особенно приятна с солнечными рассветами по утрам. "Кроме пробок, все замечательно. Люди добрые, и, конечно, климат: действительно приятно просыпаться под солнцем, что создает другое настроение на весь день".

Фанаты "Боруссии Дортмунд" могут быть впечатлены влиянием Марко Ройса в "ЛА Гэлакси", учитывая его впечатляющую игру. После гола на дебюте Ройс повторил жест L и A, который имеет значение для фанатов клуба, как он делал это во время своего пребывания в "Дортмунде".

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