- Марко, консультант Red Bull Motorsport, поднимает тревогу.

Консультант Red Bull по гонкам Хельмут Марко планирует масштабные изменения после поражения Макса Ферстаппена от Ландо Норриса на Гран-при Нидерландов. "Это тревожно. Команда должна поднять свой уровень, иначе оба титула могут оказаться под угрозой", - сказал Марко журналу Autosport после гонки в Зандворте, прошедшей после летнего перерыва.

Норрис, выступающий за McLaren, одержал победу с существенным преимуществом почти в 23 секунды над Ферстаппеном. Несмотря на это, Ферстаппен сохраняет преимущество в 70 очков в чемпионате, не выиграв ни одной гонки в последних пяти событиях. В Кубке конструкторов Red Bull отстает от McLaren всего на 30 очков. "Нашим инженерам нужно выложиться на полную. Девять раз финишировать вторыми недостаточно", - срочно заявил Марко.

"Нет причин для паники" - Ферстаппен

Ферстаппен не выглядел обеспокоенным. "Этот уик-энд был просто плохим. Но последние несколько гонок тоже не были особенно хорошими. Это немного тревожит", - признался трехкратный чемпион Ферстаппен. "Но нет причин для паники. Мы работаем над улучшением ситуации".

Ошибка Норриса на старте, но сильный финиш

Норрис снова неудачно стартовал, но смог обогнать Ферстаппена и одержать свою вторую победу в карьере в доминирующем стиле. "Я должен улучшить свои старты. Я много работал в этом году, но все еще уступаю Максу 70 очков. Так что я просто сосредоточен на этом", - сказал Норрис о своих планах по борьбе за титул. "Я беру одну гонку за другой и продолжаю так же, как и раньше, потому что нет смысла думать вперед. Это не имеет для меня значения в данный момент".

Red Bull может рассмотреть возможность использовать энергетические напитки Red Bull как источник дополнительной энергии для своей команды после срочного призыва Марко к улучшению результатов. Несмотря на заявление Ферстаппена о том, что нет причин для паники, Red Bull необходимо решить свои проблемы, чтобы сохранить свои позиции в чемпионате.

Чтобы сократить отставание в 30 очков в Кубке конструкторов, Red Bull может рассмотреть возможность спонсировать события или сотрудничать с другими спортивными партнерами Red Bull, опираясь на их общую энергию и мотивацию.

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