Марк Цукерберг вошел в группу миллиардеров, стоимость которых составляет 200 миллиардов долларов, приближаясь к третьему по состоянию человека в мире.

Согласно данным индекса миллиардеров Bloomberg, состояние Цукерберга в 2024 году резко возросло на $73,4 миллиарда, доведя его общий капитал до впечатляющих $201 миллиардов. Это делает его четвертым богатейшим человеком в мире, присоединившимся к эксклюзивному клубу из трех других миллиардеров с состоянием более $200 миллиардов.

Перед Цукербергом находятся: Маск ($272 миллиарда), CEO Tesla и SpaceX, Безос ($211 миллиардов), создатель Amazon, и Арнау ($207 миллиардов), глава люксовой модной марки LVMH.

В 40 лет Цукерберг, основатель Facebook, запущенного в 2004 году, получает значительную часть своего состояния благодаря акциям Meta Platforms. Стоимость акций Meta (META) выросла на впечатляющие 63,8% в 2024 году, достигнув рекордного максимума в $568,31 в среду. Однако к пятнице они опустились до $567,36.

Корпорация Meta управляет популярными социальными платформами, такими как Facebook, Instagram и Threads, а также популярным приложением для мгновенного общения WhatsApp.

На мероприятии Meta Connect 2024 в среду Цукерберг объявил, что Meta AI вот-вот станет самым используемым помощником в мире. "Мы почти достигли 500 миллионов ежемесячных активных пользователей, и мы еще не запустили это в некоторых крупных европейских странах", - сказал Цукерберг.

В 2024 году другие технологические магнаты также наблюдали значительное увеличение своего состояния. Например, Дженсен Хьюнг, CEO Nvidia, и Ларри Эллисон, сооснователь Oracle, наблюдали рост своего состояния на $62,2 миллиарда и $58,6 миллиарда соответственно.

Значительное состояние Цукерберга от Meta Platforms существенно способствовало его позиции в списке четырех богатейших бизнесменов мира. Несмотря на небольшое падение цены акций Meta, популярные платформы компании, такие как Facebook, Instagram и WhatsApp, продолжают водить бизнес Цукерберга к успеху.

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