Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Марк Рютте занимает руководящую должность в НАТО.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут
Лидеры НАТО прошлого и настоящего: Столтенберг и Рютте, находящиеся в штаб-квартире НАТО
Лидеры НАТО прошлого и настоящего: Столтенберг и Рютте, находящиеся в штаб-квартире НАТО

Марк Рютте занимает руководящую должность в НАТО.

Марк Рютте, бывший премьер-министр Нидерландов, назначен новым генеральным секретарем НАТО. Это произошло после того, как Йенс Столтенберг, норвежец, занимал эту должность почти десять лет и теперь передает ее на церемонии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Рютте заявил, что поддержка Украины станет одним из его главных приоритетов. Во время своей речи в Брюсселе он подчеркнул, что Украина находится вверху его списка задач. Он также подчеркнул необходимость большей работы НАТО в области коллективной обороны и сдерживания, увеличения расходов на оборону и укрепления союзов с третьими странами, в том числе в Восточной Азии.

Когда его спросили об предстоящих выборах в США в начале ноября, Рютте сохранял невозмутимое спокойствие. "Меня это не беспокоит. У меня были хорошие отношения с обоими кандидатами в течение многих лет", - сказал он. Работая с Трампом во время его первого срока с 2017 по 2021 год, Рютте похвалил его за давление на увеличение расходов, что в конечном итоге привело к более высоким уровням расходов по сравнению с тем, когда он впервые вступил в должность.

Рютте также выразил положительные чувства в отношении демократического кандидата в президенты Камалы Харрис, похвалив ее "отличную работу в качестве вице-президента" и статус "высокоуважаемого" политического лидера. Unabhängо от результатов выборов, Рютте заверил, что сможет поддерживать продуктивные рабочие отношения с тем, кто станет следующим президентом США.

Переход власти был отмечен церемонией передачи полномочий, проведенной штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. Столтенберг, который возглавлял альянс в течение десяти лет, якобы присоединится к Мюнхенской конференции по безопасности после окончания своего срока. После получения большинства голосов от 32 стран-членов НАТО в июне назначение Рютте на пост генерального секретаря было подтверждено.

В качестве генерального секретаря его основными обязанностями будут координация военной помощи, посредничество между странами-членами в конфликтах и подготовка европейских членов к большей самостоятельности.

Комиссия, состоящая из стран-членов НАТО, единогласно утвердила назначение Рютте на пост генерального секретаря. Комиссия будет тесно сотрудничать с комиссаром Рютте, предоставляя необходимую поддержку и ресурсы для выполнения им обязанностей генерального секретаря НАТО.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Заметный всплеск интереса к немецкой недвижимости становится очевидным.
Политика

Заметный всплеск интереса к немецкой недвижимости становится очевидным.

Заметный всплеск интереса к немецкой недвижимости становится очевидным. В последнее время снижение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка спровоцировало всплеск интереса к недвижимости в Германии, что поддерживает стабильность цен на покупку недвижимости. После короткой паузы в летние месяцы, когда покупатели ждали дополнительных корректировок ставок, интерес покупателей существенно вырос с

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Работала в аэропорту Лейпцига сотрудница из Китая.
Политика

Власти Лейпцига задержали женщину китайского происхождения по обвинению в шпионаже.

Власти Лейпцига задержали женщину китайского происхождения по обвинению в шпионаже. Скандал вокруг шпионажа, в который вовлечен политик партии AfD Максимилиан Кrah, разрастается. Федеральная прокуратура арестовала в Лейпциге женщину из Китая, подозреваемую в работе на китайскую разведку. Женщину подозревают в передаче конфиденциальной информации бывшему сотруднику Кrah, которого в апреле арестовали по

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Индекс потребительских цен в еврозоне снова упал ниже 2-процентного порога.
Политика

Инфляция в еврозоне впервые опустилась ниже порога 2%.

Инфляция в еврозоне впервые опустилась ниже порога 2%. Впервые за более чем три года в сентябре зона евро зафиксировала показатель инфляции ниже отметки в 2%. По предварительной оценке Eurostat, статистического агентства ЕС, цены на потребительские товары выросли на 1,8% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года во вторник. Уменьшение

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Органы правопорядка выявили 2448 неподтвержденных точек доступа.
Политика

Правоохранители обнаружили 2448 случаев несанкционированного пересечения границы.

Правоохранители обнаружили 2448 случаев несанкционированного пересечения границы. Согласно данным Федеральной полиции, после усиления патрулирования границ 15 сентября было выявлено 2448 случаев несанкционированного пересечения границы. В результате 1546 человек были возвращены после незаконного въезда в страну, а 69 человек были запрещены к въезду из-за предыдущих запретов на въезд. Кроме того, были

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".
Спорт

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария". Когда-то Астон Вилла унизила Байерн, они только начинали свой путь. Сейчас команда Премьер-лиги полна звезд. Нынешний тренер Байерна, Винсент Компани, уже испытал это на себе. Но на этот раз все должно быть по-другому. Компани и его товарищи по

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Неизвестный немецкий футбольный титан
Спорт

Неизвестный немецкий футбольный титан

Неизвестный немецкий футбольный титан Кто такой Николас Кунь, спросите вы? Отличный вопрос, учитывая, что этот вторник вечером в Лиге чемпионов может дать нам ответ. Он выйдет на поле за «Селтик» Глазго, чтобы встретиться с «Боруссией» Дортмунд. И, черт возьми, он уже успел покорить сердца шотландцев, заработав себе репутацию топ-talenta. Кунь

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении
Панорама

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении Неделю спустя после смертельного инцидента в центре Мюнхена, в результате которого 57-летний мужчина получил тяжёлые травмы и смертельные ранения головы, власти подтвердили задержание главного подозреваемого. Об этом было объявлено рано утром, с обещанием предоставить больше информации позже. Расследование продолжается с акцентом на

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно