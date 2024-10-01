Марк Рютте занимает руководящую должность в НАТО.

Марк Рютте, бывший премьер-министр Нидерландов, назначен новым генеральным секретарем НАТО. Это произошло после того, как Йенс Столтенберг, норвежец, занимал эту должность почти десять лет и теперь передает ее на церемонии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Рютте заявил, что поддержка Украины станет одним из его главных приоритетов. Во время своей речи в Брюсселе он подчеркнул, что Украина находится вверху его списка задач. Он также подчеркнул необходимость большей работы НАТО в области коллективной обороны и сдерживания, увеличения расходов на оборону и укрепления союзов с третьими странами, в том числе в Восточной Азии.

Когда его спросили об предстоящих выборах в США в начале ноября, Рютте сохранял невозмутимое спокойствие. "Меня это не беспокоит. У меня были хорошие отношения с обоими кандидатами в течение многих лет", - сказал он. Работая с Трампом во время его первого срока с 2017 по 2021 год, Рютте похвалил его за давление на увеличение расходов, что в конечном итоге привело к более высоким уровням расходов по сравнению с тем, когда он впервые вступил в должность.

Рютте также выразил положительные чувства в отношении демократического кандидата в президенты Камалы Харрис, похвалив ее "отличную работу в качестве вице-президента" и статус "высокоуважаемого" политического лидера. Unabhängо от результатов выборов, Рютте заверил, что сможет поддерживать продуктивные рабочие отношения с тем, кто станет следующим президентом США.

Переход власти был отмечен церемонией передачи полномочий, проведенной штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. Столтенберг, который возглавлял альянс в течение десяти лет, якобы присоединится к Мюнхенской конференции по безопасности после окончания своего срока. После получения большинства голосов от 32 стран-членов НАТО в июне назначение Рютте на пост генерального секретаря было подтверждено.

В качестве генерального секретаря его основными обязанностями будут координация военной помощи, посредничество между странами-членами в конфликтах и подготовка европейских членов к большей самостоятельности.

Комиссия, состоящая из стран-членов НАТО, единогласно утвердила назначение Рютте на пост генерального секретаря. Комиссия будет тесно сотрудничать с комиссаром Рютте, предоставляя необходимую поддержку и ресурсы для выполнения им обязанностей генерального секретаря НАТО.

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