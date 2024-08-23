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Марк Гуи выступает потенциальным кандидатом на самую разочаровывающую победу года в Лиге Конференции в матче "Челси" против "Сервет".

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута

Марк Гуи выступает потенциальным кандидатом на самую разочаровывающую победу года в Лиге Конференции в матче "Челси" против "Сервет".

После гола с пенальти Кристофера Нкунука за «Челси», давшего им преимущество в начале второго тайма, Гийю представился отличный шанс укрепить преимущество над «Серветтом». Он отнял мяч у Жереми Фрика, вратаря «Серветта», и остался один на один с воротами.

Однако удар Гийю оставлял желать лучшего, не хватало силы и точности, позволив Фрику вернуться в игру и сделать сейв. Удар не шел даже близко к воротам.

К тому же, Гийю упустил еще две возможности забить после своей первой неудачи.

Хотя «Челси» сохранял владение мячом и шел вперед, Гийю оставался подавленным в штрафной, потрясенный упущенными шансами.

К счастью для Гийю и «Челси», через 20 минут Нони Мадукеке вышел вперед, продемонстрировав идеальную реализацию, отправив мощный удар в ближнюю штангу. Этот гол гарантировал «Челси» комфортное преимущество перед второй игрой в следующий четверг в Швейцарии.

После матча тренер «Челси» Энцо Мареска шутливо прокомментировал промах Гийю, сказав: «Я сказал ему, что он не любит легкие голы, ему нравятся сложные. Для меня это просто типично. Он молод, родился в 2006 году, и он самый молодой в команде. Его работа без мяча впечатляет. Он много бегает, сильно прессингует, и я уверен, что он рано или поздно забьет».

Гийю выразил свою любовь к футболу, часто проводя часы, отрабатывая свои навыки на поле, несмотря на свой промах во время игры. В разгар празднования «Челси» после матча его товарищи по команде поддержали его, заверив, что его шанс сиять на следующем спортивном мероприятии был совсем близко.

В первом акте Нкуunku успешно реализовал пенальти для Неrepositoryen.

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