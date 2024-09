Мариус Борг Хойби в память о осужденном наркомане

Следуя за последним арестом за нарушение судебного запрета и угрозой смерти, о Мариусе Борге Хёибье всплывают все новые неприглядные подробности. Эти свежие откровения еще больше бросают тень на сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит.

Потребление наркотиков, хаотические вечеринки и агрессивные действия в отношении женщин - шум вокруг Мариуса Борга Хёибье оставил черное пятно на норвежской королевской династии в последнее время. Пасынок кронпринца Хокона был арестован 4 августа, якобы избив свою партнершу и повредив ее жилье. Он был арестованagain 13 сентября, якобы нарушая судебные запреты, выданные после его первоначального ареста в августе, и угрожая смертью по телефону предполагаемой жертве.

Теперь появились новые подробности о втором аресте Мариуса Борга Хёибье. Опять же, они только пятнают сына кронпринцессы Метте-Марит от прошлых отношений. Причина: его арест произошел в охотничьем домике в провинции Innlandet, где Хёибье веселился с ранее судимым человеком. Как сообщает газета "Дагабладет", этот знакомый - 38-летний мужчина из Осло, которого несколько лет назад проверяли на отмывание денег. При обыске в его доме полиция нашла стероиды и 60 граммов кокаина. Он был осужден за хранение наркотиков и отмывание денег и сейчас ждет нового судебного процесса по обвинению в торговле наркотиками.

Однако 27-летний Хёибье, похоже, не обеспокоен. "Мариус не обращает внимания на свое поведение", - сказал анонимный источник из его окружения газете "Бильд". "Этот друг, с которым он снова проводит время, уже красный флаг и в королевской семье, и у правоохранительных органов. Мариуса предупреждали неоднократно". Также на охотничьем домике были найдены запрещенные вещества и оружие. Тем не менее, Мариус и 38-летний мужчина, через своих адвокатов, отрицают свою причастность к этим находкам.

После своего первоначального ареста Мариус Борг Хёибье изначально выразил раскаяние. "Моя наркозависимость и мои диагнозы не оправдывают моего поведения", - сказал он. Он пообещал взять на себя ответственность и рассказать правду властям. Но его главной задачей было извиниться перед своей девушкой. "Я осознаю влияние моего поведения на них", - написал он в заявлении.

Однако, похоже, Хёибье мало что делает для того, чтобы восстановить свою и свою семьи испорченную репутацию. По словам друга, он продолжает жить своей жизнью, как ни в чем не бывало. "Мариус не испытывает никаких угрызений совести, он снова веселится, он вернулся к предполагаемой жертве", - сказал неопознанный человек газете "Бильд" недавно.

