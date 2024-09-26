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ОбществоНовостиНорвегия

Мариус Борг Хойби в память о осужденном наркомане

Испытывают дополнительные трудности для сына Метте-Марит

 and  Viktoria Klein
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Мариус Борг Хойби в память о осужденном наркомане

Следуя за последним арестом за нарушение судебного запрета и угрозой смерти, о Мариусе Борге Хёибье всплывают все новые неприглядные подробности. Эти свежие откровения еще больше бросают тень на сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит.

Потребление наркотиков, хаотические вечеринки и агрессивные действия в отношении женщин - шум вокруг Мариуса Борга Хёибье оставил черное пятно на норвежской королевской династии в последнее время. Пасынок кронпринца Хокона был арестован 4 августа, якобы избив свою партнершу и повредив ее жилье. Он был арестованagain 13 сентября, якобы нарушая судебные запреты, выданные после его первоначального ареста в августе, и угрожая смертью по телефону предполагаемой жертве.

Теперь появились новые подробности о втором аресте Мариуса Борга Хёибье. Опять же, они только пятнают сына кронпринцессы Метте-Марит от прошлых отношений. Причина: его арест произошел в охотничьем домике в провинции Innlandet, где Хёибье веселился с ранее судимым человеком. Как сообщает газета "Дагабладет", этот знакомый - 38-летний мужчина из Осло, которого несколько лет назад проверяли на отмывание денег. При обыске в его доме полиция нашла стероиды и 60 граммов кокаина. Он был осужден за хранение наркотиков и отмывание денег и сейчас ждет нового судебного процесса по обвинению в торговле наркотиками.

Однако 27-летний Хёибье, похоже, не обеспокоен. "Мариус не обращает внимания на свое поведение", - сказал анонимный источник из его окружения газете "Бильд". "Этот друг, с которым он снова проводит время, уже красный флаг и в королевской семье, и у правоохранительных органов. Мариуса предупреждали неоднократно". Также на охотничьем домике были найдены запрещенные вещества и оружие. Тем не менее, Мариус и 38-летний мужчина, через своих адвокатов, отрицают свою причастность к этим находкам.

После своего первоначального ареста Мариус Борг Хёибье изначально выразил раскаяние. "Моя наркозависимость и мои диагнозы не оправдывают моего поведения", - сказал он. Он пообещал взять на себя ответственность и рассказать правду властям. Но его главной задачей было извиниться перед своей девушкой. "Я осознаю влияние моего поведения на них", - написал он в заявлении.

Однако, похоже, Хёибье мало что делает для того, чтобы восстановить свою и свою семьи испорченную репутацию. По словам друга, он продолжает жить своей жизнью, как ни в чем не бывало. "Мариус не испытывает никаких угрызений совести, он снова веселится, он вернулся к предполагаемой жертве", - сказал неопознанный человек газете "Бильд" недавно.

Несмотря на недавние события и предупреждения, Мариус Борг Хёибье продолжает общаться с сомнительными людьми, как показало его последнее веселье с ранее судимым человеком в Норвегии. Given his past actions and the company he keeps, the scrutiny on Høiby, the son of Norway's Crown Princess Mette-Marit, continues to grow.

The ongoing scandals surrounding Marius Borg Høiby have raised concerns within the Norwegian royal household and beyond, due to his association with individuals with criminal backgrounds and his apparent disregard for his conduct.

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