Мариска Харгитай не просто играет следователя в "Законе и порядке: СВУ". Она работает над решением реальных преступлений.

Актриса, ставшая известной благодаря роли обожаемой капитанши Оливии Бенсон в долгоживущем сериале "Закон и порядок: Специальный корпус", помогла разрешить некоторые реальные преступления через свои efforts в рамках кампании "Завершить задание".

Во время появления на "Сегодня" журналистка Андреа Кэнинг рассказала о последнем эпизоде подкаста "Dateline True Crime Weekly". Часть эпизода посвящена прокурору из Мичигана Ким Ворти, у которой было большое количество неиспользованных наборов для сбора улик, и ей нужны были средства для продолжения работы, если было хоть какое-то шанс раскрыть дела.

"Так кто же вмешался?" - спросила Кэнинг. "Никто иной, как "Закон и порядок" Марiska Hargitay".

Кэнинг сказала, что Харгитай помогла собрать деньги, чтобы сделать работу, что имеет "волновой эффект по всей стране".

"Завершить задание" - это программа Фонда радостного сердца, который Харгитай основал в 2004 году с целью изменить "общественное отношение к сексуальному насилию, домашнему насилию и жестокому обращению с детьми; поддержать выздоровление жертв; и положить конец этому насилию".

CNN обратилась к представителям Харгитай за комментариями.

Это не первый раз, когда жизнь актрисы и экранная жизнь пересекаются.

В мае потерявшийся ребенок забрел на съемочную площадку "Закона и порядка", где снималась Харгитай, и попросил помощи у звезды.

"Эта маленькая ангельская девочка была в нужде, и мы соединились, и я увидела это", - рассказала "Entertainment Tonight" Харгитай в то время. "Так что я сделала то, что сделала бы любая мать на этой планете".

Приверженность Харгитай борьбе с сексуальным насилием и жестоким обращением с детьми выходит за рамки ее актерской роли, так как она также использует свою платформу для сбора средств и повышения осведомленности через программу "Завершить задание" Фонда радостного сердца, которая предоставляет развлекательным новостным изданиям, таким как "Entertainment Tonight", вдохновляющие истории.

Успех программы "Завершить задание" повлиял на многие другие инициативы, так как усилия Харгитай по продвижению социальных причин в индустрии развлечений побудили других знаменитостей заняться подобными делами.

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