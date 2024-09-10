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Марио Барт уточняет свои комментарии на подкасте

 and  James Williams
Время чтения 2 минут
Неприемлемо высмеивать или издеваться над людьми, которые используют инвалидные коляски.
Неприемлемо высмеивать или издеваться над людьми, которые используют инвалидные коляски.

Марио Барт уточняет свои комментарии на подкасте

После скандала с Лукой Мокриджем, Марио Барт находится под прицелом из-за своих комментариев в адрес человека с инвалидностью в подкасте "Немцы". Несмотря на критику, Барт не собирается отступать. Контроверсный ролик уже удален. Вместо этого Барт ответил новым видео.

Ведущие подкаста, Низар и Шайан, вероятно, довольны. Их шоу "Немцы" никогда не привлекало столько внимания, даже если оно не совсем положительное. В результате их популярность резко возросла.

В недавнем ролике, опубликованном на странице "Немцы" в Instagram, Барт, 51 год, копирует смех человека с интеллектуальной инвалидностью, который посещал одно из его шоу. Монтаж видео, скорее всего, сделан Низаром Акреми и Шайаном Гарсией, также намекает на то, что мужчина в инвалидной коляске был сильно высмеян во время подкаста. Барта обвиняют в насмешках над инвалидом, как и Мокриджа.

"Манни, преданный фанат"

Барт прокомментировал эти обвинения в длительном заявлении на своей странице в Instagram вчера. Он признает, что ролик может быть неправильно понят, но утверждает, что это не так. Он объясняет, что его мать сидит в инвалидной коляске с тех пор, как он был ребенком, и он никогда не посмеет над людьми с инвалидностью. Затем он рассказывает историю, которая привела к инциденту.

"У меня был преданный фанат - Манни. Манни был на каждом шоу", - говорит Барт. Когда он finally поговорил с Манни, тот сказал ему: "Лучшее, что вы можете сделать, это надеть меня, сделать несколько шуток обо мне". Барт принял это к сведению и включил Манни в свое шоу.

"Я выступал два часа с великолепным материалом. Все встали и аплодировали. Теперь очередь Манни. Все были на ногах, но Манни нет", - вспоминает Барт. Это был идеальный момент, чтобы включить Манни в свой номер. "Я рассказал шутку за шуткой для Манни, прежде чем он не смог сдержать смех", - говорит он. На самом деле, Манни был так счастлив, что "намочил" от смеха.

Остальная часть аудитории была немного озадачена, потому что они не знали контекста, признает Барт. Но он убежден: "Для Манни это был лучший момент в его жизни, потому что он был частью общества. Его заметили. Его включили".

Барт заверяет: "Я никогда не буду насмехаться над людьми в инвалидных колясках. Вместо этого я использую свою популярность, чтобы сломать барьеры и преграды для людей, которые сидят в инвалидных колясках".

Ситуация выглядит иначе в видеокомпиляции на странице "Немцы" в Instagram, но подражание Барта инвалидности все еще кажется неловким. Барт также должен задаться вопросом, почему его заявление было так избирательно отредактировано. Однако он, вероятно, уже понял это: с вечера вторника соответствующие части его появления на Низаре и Шайане были удалены со страницы "Немцы" в Instagram.

Удаление контроверсного ролика со страницы "Немцы" в Instagram, возможно, является стратегией для минимизации дальнейшей обратной связи, учитывая растущее внимание к обращению развлечений с такими чувствительными вопросами. Несмотря на утверждения Барта о том, что его действия были неправильно истолкованы и были мотивированы просьбой Манни, общественная реакция вновь поставила под вопрос ответственность и этические стандарты популярных развлекательных платформ.

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