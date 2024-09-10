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Марио Барт шутил о инвалидах.

 and  Wendy Allen
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Марио Барт шутил о инвалидах.

Шумиха окружила комика Луке Мокридже, чьи шутки над Паралимпийскими играми и их спортсменами в подкасте вызвали скандал. В результате, дополнительные эпизоды подкаста, в том числе один с Марио Бартом, который также пошутил над инвалидом, находятся под прицелом.

Конroversialное выступление Мокриджа в шоу "Немцы" от Низара & Шайана недавно привлекло широкое внимание. После своих спорных комментариев Мокридж столкнулся с шквалом критики. Многие организаторы мероприятий, бывшие коллеги и даже ведущие подкаста, Низар Акреми и Шайан Гарсия, дистанцировались от него. Некоторые выступления Мокриджа были отменены, в том числе одно в "Доме лягушки" в Бонне, фонде его отца. Sat.1 также решил не показывать шоу "Что в коробке?" с Мокриджем в качестве ведущего, которое должно было выйти на этой неделе. Кроме того, языковое приложение Babbel отказалось от спонсорства "Немцев".

В результате расследования комментариев Мокриджа также проверяются более ранние эпизоды подкаста Низара & Шайана, в том числе с популярными гостями, такими как Бушидо и Сидо. Марио Барт является одним из гостей, которые находятся под прицелом. Он появился в эпизоде 419 их шоу в мае.

"Я считаю это антисоциальным"

Видео со страницы Instagram "Немцев" показывает, как Барт высмеивает инвалида во время своего выступления. Окруженный смеющимися ведущими, Барт описал ситуацию с конца шоу: "Я сделал encore. Потом сказал: 'Все встаньте, а ты сиди. Я считаю это антисоциальным.' Сказал: 'Пора заканчивать, ты уже годы дурачишь людей.' Сказал: 'Не над кем-то с инвалидностью шутят.' И он сидел в инвалидной коляске, смеясь во весь голос." Барт далее изобразил смех этого человека, подразумевая, что у него интеллектуальная инвалидность. Смех Барта и его ведущих эхом отражал якобы смех из зала.

Барт продолжил: "Сказал: 'Если будешь смеяться, смейся нормально, или ты выходишь.' Снова изобразил смех, подразумевая, что человек положил руку на пах. Потом похвастался, что рассказывал множество шуток про инвалидность, признавая, что сперва аудитория была шокирована, но потом все равно смеялись. Человек в вопросе продолжал смеяться - 'потому что знал: 'Этот encore только для меня." Барт заключил, что никто больше не поймет это, подразумевая, что его действия и комментарии были приемлемы. И он, возможно, прав.

После скандала вокруг эпизодов подкаста Луке Мокриджа под прицелом оказалась комедийная рутина Марио Барта, другого гостя. В сегменте подкаста Низара & Шайана Барт издевался над инвалидом, вызвав критику за свои бестактные шутки.

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