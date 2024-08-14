- Мария Хоф-Риш комментирует брак с менеджером Маркусом

Олимпийская чемпионка в горнолыжном спорте Мария Хёфль-Риеш рассказала о причинах своего развода со спортивным менеджеромMarcus Höfl. "Это был постепенный процесс, и в какой-то момент мы просто не смогли это исправить", - сказала 39-летняя Мария журналу "Гала". "Мы медленно, но верно отдалились друг от друга".

Двукратная чемпионка мира и ее бывший муж хотят остаться друзьями несмотря на развод. "У нас было так много прекрасных моментов вместе, так что мы расстаемся как друзья", - сказала Мария. "В будущем мы не будем супругами, но мы останемся друзьями". По словам "Гала", бывший муж Марии продолжит быть ее менеджером.

На прошлой неделе самая успешная немецкая горнолыжница объявила о своем разводе после 13 лет брака в социальных сетях. Маркус Хёфль (50) поделился этим сообщением на своих страницах в социальных сетях.

Несмотря на развод, Мария Хёфль-Риеш и Маркус Хёфль договорились сохранить дружеские отношения. Маркус Хёфль, бывший менеджер Марии, продолжит быть вовлеченным в ее карьеру в горнолыжном спорте, как сообщает журнал "Гала".

Читайте также: