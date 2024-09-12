Мариэлла Ахренс снова оказалась в GCSZ

В 90-х, когда Мариелла Аehrens блистала в сериале "Гуд Zeiten, шлехте Зитен", ей было всего двадцать с небольшим. Перемотаем на нынешний день, и вот она, в 55 лет, возвращается на свою былую сцену. На этот раз она предстанет в образе Элинор, взорвавшей жизнь Йо Гerner, которого играет Вольфганг Бахро.

Аehrens возвращается в лучи славы сериала RTL "Гуд Зитен, шлехте Зитен" после почти тридцати лет. Как она рассказала, ее персонаж Элинор готовит настоящий фейерверк. Элинор припасла для Йо Гerner настоящее потрясение - его близнецовые дети, рожденные за это время и неизвестные ему до сих пор.

"Я думаю, Йо Гerner будет шокирован", - намекнула Аehrens от лица Элинор во время интервью с RTL. "Наше расставание не было exactly дружелюбным". Встреча с ним снова не будет легкой прогулкой для Элинор, призналась она. Возвращение обещает "справедливую долю драмы и хаоса", - намекнула Аehrens. Второе потрясение следует за тем, как Элинор оставила Йо у алтаря.

Аehrens описала Элинор как уверенную в себе и самоуверенную, хотя и не всегда справедливую. Ее лед в характере - результат личных испытаний, несмотря на доброе сердце, которое она редко показывает. Она призналась, что не идентифицирует себя с персонажем, что делает игру еще более интересной. Ее возвращение в образе Элинор приносит волну воспоминаний о днях минувших. Сейчас съемочная площадка кажется более расслабленной и менее суетливой, чем она любит.

"Я стала более настойчивой"

Сериал и сама Аehrens претерпели значительные изменения с 1995 года. "В то время я была полна нерешительности и почти не осмеливалась высказывать свое мнение", - сказала она. "Теперь я более настойчива, как в личной, так и в профессиональной жизни". Она пережила взлеты и падения, которые сформировали ее. Она также отточила свой стиль. "Если бы я могла вернуться назад, я бы не была довольна своими модными выборами", - засмеялась она.

Во время своего длительного перерыва в GZSZ Аehrens появилась в других телешоу, таких как "Дер Бергдоктор", "Сабина!", "Им Наменн дере Гезец" и "Унтер унс". Она делала гостевые появления в "Ин Аллер Френдшафт" и сыграла заметную роль в телефильме "Ein Fall von Liebe". В 2004 году она приняла участие в "Я знаменитость... Выведи меня отсюда!" В прошлом году она появилась в шоу RTL "The Betrayer" вместе с певицей Анной-Кариной Вайтшак.

С 25 октября Мариелла Аehrens вновь появится на экранах RTL, на этот раз в роли Элинор в GZSZ. К тому же, текущие эпизоды GZSZ доступны на неделю раньше их телевизионного показа на RTL one.

Возвращение Мариеллы Аehrens в "Гуд Зитен, шлехте Зитен" после многих лет будет связано с тем, что ее персонаж Элинор принесет хаос в жизнь Йо Гerner, раскрывая его ранее неизвестных близнецовых детей.

Ожидается, что возвращение Мариеллы Аehrens в "Гуд Зитен, шлехте Зитен" в роли Элинор принесет немало драмы и хаоса, учитывая bombshell-откровение персонажа.

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