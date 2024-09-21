Маргрет вышла из медицинского учреждения.

После объявления о госпитализации королевы Маргрете, она была выписана и сейчас восстанавливается в замке Фреденсборг. 84-летней монарх все еще нуждается в отдыхе, носит воротник и гипс на левой руке.

Королевский датский дворец сообщил об обновлении состояния здоровья Маргрете, заявив: "Сегодня королеву Маргрете выписали из Rigshospitalet и она вернулась в свою резиденцию в замке Фреденсборг". Эта информация была опубликована на различных платформах на сайте дворца.

В четверг стало известно, что падение, которое привело к госпитализации, произошло в среду вечером. Ее травмы включают повреждение шейного отдела позвоночника и перелом левой руки. Падение было недавно обнародовано.

Дворец объяснил далее: "Падение оставило ее с гипсом на левой руке, и ей придется носить жесткий воротник в течение длительного времени". Несмотря на эти трудности, королева остается оптимистичной, сохраняя позитивный настрой в сложившихся обстоятельствах. Однако ее восстановление означает, что она будет находиться в отпуске в течение длительного времени. В результате, несколько запланированных мероприятий, в которых она должна была принять участие, будут отменены.

Abdication в январе

Перед госпитализацией бывший регент принял участие в мероприятии. Это неудивительно, учитывая преданность королевы Маргрете своим официальным обязанностям, несмотря на отречение в январе. Она продолжает носить титул королевы, и ее роль в выполнении многочисленных задач от имени короны остается неизменной.

В своем новогоднем обращении она объявила о своем намерении передать скипетр своему сыну, Фредерику, 14 января. Именно через 52 года после своего восхождения на престол это объявление застало многих врасплох. Она объяснила, что запланированная на 2023 год операция на спине побудила ее принять это решение. "В самом деле, операция вызвала размышления о будущем, стоит ли передавать ответственность следующему поколению. Я решила, что время пришло", - заявила она.

Королевский датский дворец сообщил подробности о продолжающемся восстановлении королевы Маргрете, упомянув: "Она будет находиться в отпуске в течение длительного времени, что означает, что несколько запланированных мероприятий с ее участием придется отменить". Несмотря на это, королева сохраняет позитивный настрой, демонстрируя: "Ее преданность официальным обязанностям остается неизменной даже после отречения в январе". Развлечения для этих отмененных мероприятий придется пересмотреть или скорректировать.

После объявления о своем намерении передать скипетр своему сыну, Фредерику, 14 января, королева Маргрете признала важность своей роли в исполнении обязанностей короны, заявив: "Несмотря на предстоящую операцию на спине и отречение, развлечения, которые она доставляет как королева Маргрете, являются неотъемлемой частью коллективного опыта нации".

Читайте также: