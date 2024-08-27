- Марайя Кэри выражает скорбь по поводу смерти своей матери и сестры.

Мария Кэри, 55-летняя певица, стоящая за хитом "Герой", скорбит по поводу потери как своей матери, так и сестры. Как объявила сама Кэри, они ушли из жизни в один и тот же трагический день. Потеря матери Патрисии оставила ее разбитой, как она сообщила в понедельник, согласно американским СМИ. В выходные пришла печальная новость о кончине матери, и еще более печально то, что ее сестра также ушла в тот же день. В своем заявлении Кэри сказала: "Я благодарна, что провела последние дни с моей матерью перед ее уходом".

Автор хита "Все, что я хочу на Рождество - это ты" не раскрыла причины их ухода. Журнал "People" сообщил, что матери Кэри было 87 лет, а ее старшей сестре Алисон - 63.

В своей книге "Смысл Марии Кэри" 2020 года Кэри описала сложные отношения с матерью. Родившись в трудных семейных обстоятельствах, Кэри описала свое детство как трудное, полное бедности, пренебрежения и предрассудков. Ее мать ирландского происхождения была певицей, а отец, ушедший из жизни в 2002 году, имел афроамериканские и венесуэльские корни и был инженером. Пара рассталась soon после рождения Марии. У нее также есть старший брат.

В своей книге Мария затронула сложную связь с матерью и редкие контакты с семьей. На Instagram она опубликовала старую фотографию себя с матерью в феврале 2019 года в качестве дань "моей матери, Патрисии Кэри - настоящей диве".

Фанаты выразили свои соболезнования на Instagram-посте Кэри о своем концерте в Лас-Вегасе 11 августа. "Мои соболезнования по поводу потери вашей прекрасной матери и сестры", - написал один пользователь. "Ничего не болит больше. Думаю о вас в это трудное время", - выразил другой, ссылаясь на свои собственные потери. "Будьте сильными", - подбодрил пользователь, и подписчики заполнили пост Кэри сердечками, бабочками и голубями.

Мария Кэри борется с глубокой скорбью по поводу потери как своей матери, так и сестры в один и тот же день. Траурная певица выразила благодарность за то, что провела последние дни с матерью перед ее уходом.

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